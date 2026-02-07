SHBA, Senati i Nju-Jorkut përkujton 18-vjetorin e pavarësisë së Kosovës
Senati i Nju-Jorkut ka miratuar një rezolutë që nderon 18-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Rezoluta thekson progresin e vendit, miqësinë dhe partneritetin me SHBA-në, si dhe kontributin e komunitetit kosovar në shtetin e Nju-Jorkut, duke përkujtuar të kaluarën dhe duke mbështetur të ardhmen e Kosovës.
Rezoluta:
“Kjo rezolutë pranon se Dita e Pavarësisë së Kosovës, e cila përkujtohet çdo vit më 17 shkurt, shënon shpalljen e pavarësisë së vendit në vitin 2008; dhe
Që Kosova, si shteti i dytë më i ri në Evropën Juglindore, më 17 shkurt 2008, shpalli pavarësinë nga Serbia pas një lufte të përgjakshme që zgjati nga 5 marsi 1998 deri më 11 qershor 1999; dhe
Që konflikti përfundoi pas ndërhyrjes së Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) në mars 1999, me sulme ajrore, dhe forcat jugosllave më pas u tërhoqën nga Kosova; dhe
Që Republika e Kosovës, e cila e merr emrin nga rajoni serb “fusha e zogjve të zeza”, është një provincë e mëparshme e Serbisë me shumicë popullsie etnikisht shqiptare; dhe
Që Kosova e sotme i gjurmon rrënjët e saj deri te Dardania, e cila krijoi një entitet të pavarur të njohur si Mbretëria e Dardanisë (shekulli i katërt para Krishtit); dhe
Që që nga pavarësia, qytetarët e Kosovës mund të jenë me të drejtë krenarë për përparimet që vendi ka bërë në promovimin dhe avancimin e vlerave demokratike, forcimin e institucioneve dhe ofrimin e qeverisjes së mirë, sundimit të ligjit dhe mundësive ekonomike për të gjithë kosovarët; dhe
Që partneriteti i qëndrueshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës bazohet në mirëkuptimin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta dhe miqësinë midis vendeve tona; dhe
Që kosovarët në shtetin e Nju-Jorkut, qoftë ata që erdhën para apo pas pavarësisë, kanë kontribuar në mënyrë domethënëse në diversitetin kulturor dhe vitalitetin ekonomik të këtij shteti, duke pasuruar jetën sociale me trashëgiminë e tyre unike, shpirtin sipërmarrës dhe angazhimin për zhvillim komunitar; dhe
Që prezenca e komunitetit kosovar në Nju-Jork ka forcuar lidhjet dypalëshe, promovuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, dhe ka luajtur një rol kyç në avokimin e interesave të Kosovës dhe njohjes së saj në arenën ndërkombëtare; dhe
Që me kënaqësi të madhe, ky organ legjislativ nderon dhe uron popullin e Kosovës, mikun, partnerin dhe aleatin tonë, në këtë ditë të rëndësishme të pavarësisë, duke njohur arritjet e tij dhe duke mbështetur përpjekjet e tij të ardhshme; për këtë arsye:
U VENDOS, Që ky organ legjislativ ndalon punimet e tij për të përkujtuar 18-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, duke festuar të kaluarën e saj, duke njohur të tashmen dhe duke pritur me optimizëm për të ardhmen.”