SHBA-së mund t’i mbarojnë raketat në rast të një lufte tjetër

SHBA-së mund t’i mbarojnë raketat në rast të një lufte tjetër

Ushtria amerikane ka “shterur ndjeshëm” rezervat e saj të raketave kryesore gjatë luftës kundër Iranit dhe mund të përballet me mungesa në një konflikt të ardhshëm, raportoi të martën CNN, transmeton Anadolu.

Gjatë luftës shtatë-javore, ushtria amerikane ka përdorur afërsisht 45 për qind të raketave të saj precize sulmuese, të paktën gjysmën e interceptorëve të saj THAAD dhe gati 50 për qind të raketave të saj të mbrojtjes ajrore Patriot, sipas një analize të re nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS).

Këto shifra përputhen ngushtë me vlerësimet e klasifikuara të Pentagonit, tha raporti.

Ushtria amerikane ka përdorur gjithashtu afërsisht 30 për qind të raketave të saj Tomahawk, mbi 20 për qind të raketave të saj të përbashkëta “ajër-tokë” me rreze të gjatë veprimi dhe rreth 20 për qind të raketave të saj SM-3 dhe SM-6, tha raporti.

Edhe pse Pentagoni nënshkroi kontrata më parë këtë vit për të rritur prodhimin e raketave, rimbushja e këtyre sistemeve do të zgjasë ende tre deri në pesë vjet, edhe me kapacitet të rritur.

Në afat të shkurtër, SHBA-ja ka të ngjarë të mbajë municione të mjaftueshme për të mbështetur operacionet kundër Iranit nëse armëpushimi i brishtë shembet, sipas raportit.

Megjithatë, rezervat e armëve kryesore tani janë të pamjaftueshme për një konflikt me një kundërshtar pothuajse të barabartë si Kina dhe rindërtimi i tyre në nivelet e para luftës mund të zgjasë me vite, vuri në dukje raporti.

“Shpenzimet e larta për municione kanë krijuar dritare të cenueshmërisë në rritje në Paqësorin perëndimor”, tha për CNN, Mark Cancian, kolonel në pension i Korpusit të Marinës Amerikane dhe një nga autorët e raportit CSIS.

Çështja e presidentit, Kurti: Nëse shkojmë në zgjedhje do t’i humbim së paku dhjetë milionë euro

Çështja e presidentit, Kurti: Nëse shkojmë në zgjedhje do t’i humbim së paku dhjetë milionë euro

Në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut shënohet Dita Botërore e Librit dhe të Drejtave të Autorit

Në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut shënohet Dita Botërore e Librit dhe të Drejtave të Autorit

Minçev: Maqedonia ngadalë, por sigurt po njihet si lidere në rajon për reforma

Minçev: Maqedonia ngadalë, por sigurt po njihet si lidere në rajon për reforma

Të paktën 34 cisterna të lidhura me Iranin anashkaluan bllokadën e SHBA-së

Të paktën 34 cisterna të lidhura me Iranin anashkaluan bllokadën e SHBA-së

Kina mbështet përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit SHBA-Iran

Kina mbështet përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit SHBA-Iran

LAMM: Trafiku zhvillohet normalisht, rrugët të lagështa dhe apel për kujdes në disa segmente

LAMM: Trafiku zhvillohet normalisht, rrugët të lagështa dhe apel për kujdes në disa segmente