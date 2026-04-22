SHBA-së mund t’i mbarojnë raketat në rast të një lufte tjetër
Ushtria amerikane ka “shterur ndjeshëm” rezervat e saj të raketave kryesore gjatë luftës kundër Iranit dhe mund të përballet me mungesa në një konflikt të ardhshëm, raportoi të martën CNN, transmeton Anadolu.
Gjatë luftës shtatë-javore, ushtria amerikane ka përdorur afërsisht 45 për qind të raketave të saj precize sulmuese, të paktën gjysmën e interceptorëve të saj THAAD dhe gati 50 për qind të raketave të saj të mbrojtjes ajrore Patriot, sipas një analize të re nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS).
Këto shifra përputhen ngushtë me vlerësimet e klasifikuara të Pentagonit, tha raporti.
Ushtria amerikane ka përdorur gjithashtu afërsisht 30 për qind të raketave të saj Tomahawk, mbi 20 për qind të raketave të saj të përbashkëta “ajër-tokë” me rreze të gjatë veprimi dhe rreth 20 për qind të raketave të saj SM-3 dhe SM-6, tha raporti.
Edhe pse Pentagoni nënshkroi kontrata më parë këtë vit për të rritur prodhimin e raketave, rimbushja e këtyre sistemeve do të zgjasë ende tre deri në pesë vjet, edhe me kapacitet të rritur.
Në afat të shkurtër, SHBA-ja ka të ngjarë të mbajë municione të mjaftueshme për të mbështetur operacionet kundër Iranit nëse armëpushimi i brishtë shembet, sipas raportit.
Megjithatë, rezervat e armëve kryesore tani janë të pamjaftueshme për një konflikt me një kundërshtar pothuajse të barabartë si Kina dhe rindërtimi i tyre në nivelet e para luftës mund të zgjasë me vite, vuri në dukje raporti.
“Shpenzimet e larta për municione kanë krijuar dritare të cenueshmërisë në rritje në Paqësorin perëndimor”, tha për CNN, Mark Cancian, kolonel në pension i Korpusit të Marinës Amerikane dhe një nga autorët e raportit CSIS.