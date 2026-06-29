SHBA, rritet numri i republikanëve të rinj që kthehen kundër Izraelit pas luftërave në Gaza dhe Iran

SHBA, rritet numri i republikanëve të rinj që kthehen kundër Izraelit pas luftërave në Gaza dhe Iran

Një numër në rritje i republikanëve të rinj në SHBA po kthehen kundër Izraelit, duke ngritur pikëpyetje nëse mbështetja e gjatë e partisë për atë vend mund të merret si e mirëqenë, raportoi të dielën uebsajti i lajmeve Axios, transmeton Anadolu.

“Diçka po përgatitet absolutisht midis republikanëve të rinj”, tha Shibley Telhami, drejtor i Sondazhit të Çështjeve Kritike të Universitetit të Marylandit dhe profesor e qeverisjes dhe politikave.

Mbështetja republikane për Izraelin është vënë nën tension pasi fushata ushtarake e Izraelit ka shkatërruar Rripin e Gazës ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është përplasur me ekipin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump rreth përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës me Iranin.

Për vite me radhë, Netanyahu u përpoq të kompensonte mbështetjen në rënie të demokratëve për Izraelin te republikanët. Por, sondazhet dhe kritikat e fundit nga figura të njohura të krahut të djathtë sugjerojnë se po shfaqen çarje në atë mbështetje, veçanërisht midis konservatorëve më të rinj, sipas raportit.

Një sondazh i Qendrës Kërkimore “Pew” në prill zbuloi se katër në 10 republikanë kanë pikëpamje të pafavorshme për Izraelin. Midis republikanëve të moshës 18 deri në 49-vjeç, kjo shifër rritet në 57 për qind ndërsa një në katër republikanë të moshës 50-vjeç e lart ka një pikëpamje negative.

Një sondazh i Universitetit “Quinnipiac” këtë muaj zbuloi se një në pesë republikanë kanë thënë se SHBA-ja është shumë mbështetëse për Izraelin, tre herë më shumë se niveli i regjistruar pas sulmeve të 7 tetorit tre vjet më parë.

Një sondazh i Universitetit të Maryland për Çështjet Kritike tregoi se më pak se gjysma e republikanëve, 46 për qind, besonin se veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza justifikoheshin si vetëmbrojtje. Ndër republikanët e moshës 18 deri në 34-vjeç, vetëm 22 për qind mbështetën veprimet e Izraelit.

Reagimi është nxitur nga zëra të profilit të lartë anti-ndërhyrës “Amerika e para”, përfshirë Tucker Carlson, Megyn Kelly dhe ish-deputetja republikane Marjorie Taylor Greene, të cilët kanë kritikuar mbështetjen e SHBA-së për Izraelin.

Carlson akuzoi Netanyahun për manipulimin e Trumpit për t’iu bashkuar luftës së Iranit dhe e quajti presidentin amerikan një “skllav” të kryeministrit izraelit.

Nënkryetari i SHBA-së, JD Vance kritikoi zyrtarët izraelitë që kundërshtuan marrëveshjen me Iranin. “Nëse do të isha në kabinetin e qeverisë izraelite, mund të mos sulmoja të vetmin aleat të fuqishëm që më ka mbetur diku në të gjithë botën”, tha ai.

Themeluesi i Koalicionit “Besim dhe Liri” (Faith & Freedom Coalition), Ralph Reed tha se lidershipi republikan dhe ungjillor mbetet fuqimisht pro-izraelit, por paralajmëroi se shifrat e sondazheve për Izraelin në të gjithë elektoratin amerikan, përfshirë atë midis republikanëve, janë “rrezikshmërisht të ulëta”.

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