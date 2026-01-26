SHBA, rrëzohet një avion privat me 8 persona në bord
Një avion privat që mbante 8 persona u rrëzua të dielën vonë në Aeroportin Ndërkombëtar të Bangorit në shtetin verilindor të SHBA-së, Maine, transmeton Anadolu.
“Një Bombardier Challenger 600 u rrëzua ndërsa po ngrihej nga Aeroporti Ndërkombëtar i Bangorit në Maine rreth orës 19:45 sipas kohës lokale të dielën. Tetë persona ishin në bord. FAA (Administrata Federale e Aviacionit) dhe NTSB (Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit) do të hetojnë”, njoftoi FAA në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Incidenti është nën hetim dhe se ekipet e ndihmës së shpejtë janë në vendngjarje. Shkalla e lëndimeve të pasagjerëve është aktualisht e panjohur.
CNN duke cituar një audio të kontrollit të trafikut ajror, raportoi se një pilot mori leje për ngritje në pistën 33 të Bangorit përpara se të ndalej papritur i gjithë trafiku, me kontrollorët që raportuan se një avion pasagjerësh ishte rrëzuar, duke çuar në mbylljen e aeroportit dhe mbërritjen e automjeteve të emergjencës.
Thuhet se avioni është i regjistruar në emër të një kompanie me seli në Houston.