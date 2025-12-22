SHBA, Roja Bregdetare “shigjeton” një tjetër anije cisternë nafte në brigjet e Venezuelës
Zyrtarët e Rojës Bregdetare Amerikane thanë se po “ndjekin” një anije cisternë nafte në ujërat ndërkombëtare pranë Venezuelës, sipas raportimeve të medias, duke shënuar veprimin e dytë të tillë gjatë fundjavës dhe të tretin brenda javës së kaluar.
Sipas mediave amerikane, një zyrtar tregoi se cisterna është subjekt i sanksioneve, por nuk i dha vendndodhjen e saktë të anijes.
Një zyrtar gjithashtu konfirmoi ndjekjen e së dielës për Associated Press dhe tha se ajo përfshinte “një anije të flotës së errët të sanksionuar që është pjesë e shmangies së paligjshme të sanksioneve nga Venezuela”.
Donald Trump kohët e fundit kishte deklaruar një “bllokadë” që synonte të gjitha cisternat e naftës të sanksionuara që udhëtonin drejt ose jashtë Venezuelës.
Fushata e presidentit amerikan për të rritur presionin mbi presidentin autoritar venezuelian Nicolás Maduro ka përfshirë një prani të forcuar ushtarake amerikane në rajon, së bashku me më shumë se dy duzina sulme ushtarake kundër anijeve në Oqeanin Paqësor dhe Detin e Karaibeve pranë vendit të Amerikës së Jugut.
Këto sulme kanë rezultuar në të paktën 100 vdekje.