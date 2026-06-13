SHBA publikon të dhëna për laboratorë biologjikë në mbi 30 vende
Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara (DNI) ka publikuar prova që, sipas zyrës së saj, tregojnë se Qeveria amerikane i ka financuar për kohë të gjatë më shumë se 120 laboratorë biologjikë në mbi 30 vende, ku kryhen kërkime mbi patogjenë biologjikë, disa prej të cilëve janë të rrezikshëm.
“Këta biolaboratorë përfshijnë laboratorë në Ukrainë, të cilët mund të jenë në rrezik për t’u kompromentuar, për shkak të luftës së vazhdueshme midis Rusisë dhe Ukrainës”, thuhet në një komunikatë të zyrës së DNI-së më 12 qershor.
“Për shembull, Komuniteti i Inteligjencës kishte paralajmëruar më parë se një biolaborator i financuar nga SHBA-ja në Ukrainë me gjasë strehonte patogjenë të rrezikshëm dhe mbetet i cenueshëm ndaj kërcënimeve të kahershme nga sulmet, sekuestrimet ose dëmtimet nga Rusia”, thuhet tutje në komunikatë.
Ky veprim i pazakontë nga Tulsi Gabbard erdhi vetëm pak ditë para largimit të saj nga posti i DNI-së, institucion që bashkërendon shkëmbimin e të dhënave ndërmjet agjencive të shumta të inteligjencës amerikane.
Nuk është e qartë pse Gabbard po i publikon këto të dhëna. Po ashtu, nuk është e qartë nëse dokumentet përmbajnë ndonjë zbulim të ri.
Prej vitesh, përmes një programi të quajtur “Bashkëpunimi për Reduktimin e Kërcënimeve”, Qeveria amerikane ka financuar përpjekje për t’i siguruar programet kërkimore të periudhës së Luftës së Ftohtë, kryesisht ato që rrjedhin nga programet sovjetike për zhvillimin e teknologjive biologjike dhe të luftës kimike.
Disa nga objektet e trashëguara nga Bashkimi Sovjetik ndodheshin në Kiev, Tbilisi dhe vende të tjera në territorin e ish-Bashkimit Sovjetik.
Administrata e Donald Trumpit ka shqyrtuar prej muajsh dokumentet dhe asetet amerikane që lidhen me biolaboratorët e financuar nga Uashingtoni, pasi ndaloi financimin federal për kërkimet e njohura si fitimi nga funksioni në vende si Kina, ku sipas saj mungon mbikëqyrja e duhur.
Kërkimet e tilla përfshijnë modifikimin e organizmave për të rritur ose ndryshuar funksionet e tyre biologjike.
Degë të ndryshme të Qeverisë amerikane, përfshirë Departamentin e Mbrojtjes, kanë financuar prej kohësh laboratorë jashtë vendit që kryejnë kërkime mbi sëmundjet.
Pasi marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin janë përkeqësuar, Moska e ka akuzuar gjithnjë e më shpesh SHBA-në për financimin e “biolaboratorëve” që synojnë zhvillimin e armëve të mundshme biologjike. Nga ana tjetër, vetë SHBA është nënshkruese e Konventës së Armëve Biologjike të vitit 1975.