SHBA publikon strategjinë e re të mbrojtjes: Kina rrezik themelor, Rusia kërcënim i rëndësishëm

Kina paraqet një rrezik themelor për sigurinë e SHBA në dekadat e ardhshme, ndërsa Rusia paraqet një kërcënim të rëndësishëm, thotë Pentagoni në doktrinën e re të mbrojtjes të publikuar sot, e cila përcakton strategjinë e forcave të armatosura amerikane për vitet në vijim.

“Pekini është i vetmi konkurrent që ka synimin për të ndryshuar rendin botëror dhe, gjithnjë e më shumë, me mjetet për ta bërë këtë”, theksoi Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin ndërsa prezantoi këtë strategji të re para gazetarëve.

“Ndryshe nga Kina, Rusia nuk përbën një kërcënim sistematik për SHBA-në në terma afatgjatë. Por është një kërcënim i drejtpërdrejtë dhe intensiv për interesat dhe vlerat tona”, shtoi ai.

Doktrina e re e mbrojtjes, e publikuar në të njëjtën kohë me strategjinë bërthamore dhe antibalistike të SHBA-së, trajton presionin e Pekinit ndaj Tajvanit, ndërsa Uashingtoni shqetësohet se Pekini do të kërkojë të ribashkojë ishullin me Kinën kontinentale.

“Retorika gjithnjë e më provokuese e Kinës dhe veprimet shtrënguese ndaj Tajvanit janë destabilizuese, rrezikojnë keqkuptime dhe kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Tajvanit”, thuhet në dokumentin prej 20 faqesh. Një version më i gjatë i tij, i klasifikuar si sekret i mbrojtjes, iu dërgua Kongresit disa muaj më parë.

Megjithatë, Pentagoni vëren se një konflikt me Kinën nuk është as i pashmangshëm dhe as i dëshirueshëm.

Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë gjithashtu armët e tyre bërthamore që synojnë të pengojnë çdo lloj sulmi, madje edhe me armë konvencionale. Megjithatë, theksohet se Uashingtoni nuk do të konsiderojë përdorimin e armëve bërthamore përveçse në rrethana ekstreme, për të mbrojtur interesat jetike të SHBA-së, aleatëve dhe partnerëve të saj.