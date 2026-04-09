SHBA po punon drejt një “armëpushimi të qëndrueshëm dhe efektiv” me Iranin
SHBA-ja ka bërë të ditur se bisedimet me Iranin janë duke vazhduar për të siguruar një “armëpushim të qëndrueshëm dhe efektiv”, transmeton Anadolu.
“Ne po përpiqemi të kemi një armëpushim të qëndrueshëm dhe efektiv. Kjo është diçka për të cilën të dyja palët kanë shprehur gatishmëri”, tha zv/sekretari i Shtetit i SHBA-së, Christopher Landau, në Forumin Global të Prosperitetit të Këshillit Atlantik në Washington.
“Është provuar pak më e pakapshme në detaje se sa larg shtrihet kjo, kush mbulon, cilat teatro mbulon, por ne jemi në bisedime, ndërsa flasim, për të provuar ta përcaktojmë të gjithë këtë”, shtoi ai.
Landau tha se SHBA-ja beson se ka arritur objektivat fillestare ushtarake, duke përfshirë degradimin e aftësive raketore, detare dhe të shpërndarjes së Iranit, veçanërisht në rajonet jugore dhe në Gjirin Persik.
“Mendoj se po punojmë shumë për ta mbyllur fushatën aktuale ushtarake”, tha ai.
Komentet e tij vijnë pasi Washingtoni dhe Teherani të martën njoftuan një armëpushim dyjavor që synonte të hapë rrugën për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund luftës, e cila ka lënë mijëra të vdekur dhe të plagosur që nga 28 shkurti.
Burimet qeveritare pakistaneze për Anadolu thanë se delegacionet amerikane dhe iraniane do të zhvillojnë bisedime “të drejtpërdrejta” në Islamabad që synojnë arritjen e një “armëpushimi të përhershëm”.
Burimet thanë se negociatat, të cilat do të fillojnë nesër, mund të zgjasin përtej një dite të vetme.