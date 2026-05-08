SHBA po “bllokon” më shumë se 70 cisterna pranë porteve iraniane

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka bërë të ditur se ushtria amerikane po bllokon më shumë se 70 cisterna që të hyjnë ose të dalin nga portet iraniane, transmeton Anadolu.

CENTCOM në rrjetin social amerikan X tha se anijet tregtare kanë kapacitet për të transportuar më shumë se 166 milionë fuçi naftë iraniane me një vlerë të vlerësuar mbi “13 miliardë dollarë”.

SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit që nga 13 prilli.

Sipas CENTCOM-it, më shumë se 15 mijë trupa, 200 avionë dhe 20 anije luftarake po marrin pjesë në këtë operacion.

Bllokada ka shtuar presionin mbi transportin rajonal detar dhe rrjedhën e energjisë, ndërsa rreziqet e sigurisë mbeten të larta rreth kësaj rruge strategjike ujore, një pikë kyçe për transportin global të naftës bruto.

Shifrat më të fundit nga CENTCOM sugjerojnë se një sasi e madhe e ngarkesave të naftës të lidhura me Iranin mbetet e bllokuar ndërsa konflikti vazhdon, duke rritur potencialisht presionin mbi të ardhurat nga eksportet e Teheranit.

Përplasja ka shtuar gjithashtu shqetësimet në tregjet energjetike lidhur me ndërprerjet e furnizimit, pasi lufta dhe kufizimet detare të lidhura me të vazhdojnë të ndikojnë në lëvizjen e cisternave në rajonin e Gjirit.

Ndërkohë, sipas të dhënave të monitorimit të anijeve të mbledhura nga Anadolu, për të dytën ditë radhazi, asnjë anije e madhe tregtare nuk kaloi përmes Ngushticës së Hormuzit gjatë 24 orëve deri në orën 09:00 GMT.

