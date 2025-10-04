SHBA planifikon monedhë dedikuar Donald Trump për 250-vjetorin e pavarësisë

Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka publikuar një draft për një monedhë prej 1 dollar që paraqet presidentin Donald Trump për të shënuar 250-vjetorin e Deklaratës së Pavarësisë Amerikane në vitin 2026.

Ana e përparme e dizajnit të mundshëm të monedhës tregon Trump në profil me fjalën “liri” sipër tij dhe “1776-2026” poshtë, sipas fotove të ndara nga Sekretari i Thesarit Brandon Beach në X dhe të publikuara më pas nga Departamenti i Thesarit.

Ana tjetër e monedhës tregon Trump duke mbajtur një grusht të ngritur me fjalët “luftë, luftë, luftë” të shkruara në një rreth rreth skajit të monedhës – një referencë për atë që tha menjëherë pasi i mbijetoi një atentati vitin e kaluar – dhe një flamur në sfond.

“Ndërsa dizajni përfundimtar për monedhën prej 1 dollari për të përkujtuar 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara nuk është zgjedhur ende, ky draft i parë pasqyron mirë frymën e qëndrueshme të vendit dhe demokracisë sonë, edhe përballë pengesave të mëdha”, tha një zëdhënës i Departamentit të Thesarit në një deklaratë.

Ndryshe, në vitin 2020, Kongresi miratoi një ligj që i lejon Sekretarit të Thesarit të presë monedha prej 1 dollari në vitin 2026 “me një dizajn që simbolizon 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara”.

Një debat shpërtheu shpejt në rrjete sociale rreth monedhës së propozuar, duke pasur parasysh se ligji thotë konkretisht se “asnjë portret ose bust me kokë dhe shpatulla i ndonjë personi, të gjallë apo të vdekur, nuk do të përfshihet në dizajnin e ndonjë monedhe” të krijuar për të nderuar një përvjetor të SHBA-së.

Një ligj i vitit 1866 thotë se portreti i asnjë personi të gjallë nuk mund të përdoret në monedhën amerikane, por kjo vlen për kartëmonedhat e prodhuara nga Byroja e Gdhendjes dhe Shtypjes.

