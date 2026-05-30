SHBA përshpejton tërheqjen e trupave nga bazat ushtarake në Evropë

Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të përshpejtojnë tërheqjen e forcave të tyre ushtarake nga bazat në Evropë dhe pritet t’ua paraqesin propozimet aleatëve të NATO-s muajin e ardhshëm, raportoi gazeta gjermane Welt am Sonntag, duke cituar një burim të paidentifikuar nga Pentagoni.

Në maj, Uashingtoni njoftoi planin për tërheqjen e 5 mijë trupave nga Gjermania, një lëvizje që shihet gjerësisht si pasojë e mosmarrëveshjeve mes presidentit amerikan Donald Trump dhe aleatëve evropianë lidhur me luftën në Iran. Gjermania strehon rreth 35 mijë trupa amerikane, më shumë se çdo vend tjetër evropian.

Departamenti amerikan i Mbrojtjes bëri të ditur në atë kohë se procesi i tërheqjes do të përfundonte brenda 6 deri në 12 muajve.

Gazeta nuk specifikon se sa shpejt do të realizohet tërheqja apo cilat baza do të preken. Megjithatë, sipas raportimit, SHBA-ja do t’ua paraqesë planet aleatëve gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s.

