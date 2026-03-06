SHBA paralajmëron se milicitë e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë hotelet në rajonin kurd të Irakut
Ambasada e SHBA-së në Bagdad ka paralajmëruar se grupet e milicive të lidhura me Iranin mund të përpiqen të shënjestrojnë hotele të frekuentuara nga të huajt në Rajonin Kurd të Irakut, si dhe u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të largohen sa më shpejt të jetë e mundur, transmeton Anadolu.
Në një alarm sigurie, ambasada e SHBA-së tha se qytetarët amerikanë në Irak “inkurajohen fuqishëm të largohen sa më shpejt që të mund ta bëjnë në mënyrë të sigurt”, duke përmendur rreziqet në rritje të sigurisë të lidhura me grupet e mbështetura nga Irani.
Ambasada gjithashtu këshilloi qytetarët amerikanë të mbajnë profil të ulët, të shmangin tubimet që lidhen me SHBA-në dhe të qëndrojnë larg protestave dhe demonstratave.
“Fluturimet komerciale aktualisht nuk operojnë nga Iraku”, tha ambasada, duke shtuar se amerikanët duhet të marrin në konsideratë rrugët tokësore drejt vendeve fqinje, përfshirë Jordaninë, Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe Turqinë.
Ky paralajmërim vjen mes tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme që nga 28 shkurti, kur forcat e SHBA-së dhe Izraelit nisën sulme ajrore ndaj Iranit, të cilat kanë vrarë më shumë se 1 mijë persona, përfshirë liderin suprem iranian, Ali Khamenei, mbi 150 nxënëse dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar objekte të lidhura me SHBA-në në të gjithë rajonin. Një sulm me dron në Kuvajt vrau gjashtë ushtarë amerikanë në një qendër operacionale taktike.