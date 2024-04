SHBA: Nuk ka dëshmi se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza

Shtetet e Bashkuara nuk kanë prova se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës në luftën e tij kundër grupit palestinez Hamas, tha sot Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin.

“Ne nuk kemi asnjë provë për këtë,” i tha Austin Komitetit të Shërbimeve të Armatosura, duke shtuar se “një zi buke masive në Rripin e Gazës ka të ngjarë të përshpejtojë dhunën dhe sigurisht të çojë në një konflikt të zgjatur”.

“Nuk ka pse të ndodhë. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi, dhe po bëjmë tashmë, për të inkurajuar izraelitët të ofrojnë ndihmë humanitare,” shtoi ai.

