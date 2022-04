SHBA: Nuk ka asnjë konfirmim për sulmin e supozuar kimik në Ukrainë

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka bërë të ditur se SHBA nuk ka asnjë konfirmim për sulmin e supozuar kimik ndaj luftëtarëve ukrainas në qytetin port Mariupol, transmeton Anadolu Agency (AA).

Shefi i diplomacisë amerikane tha se Washingtoni dhe as Kievi “nuk janë në gjendje të konfirmojnë diçka” në lidhje me sulmin e supozuar kimik në qytetin e rrethuar.

Por, siç tha Blinken, SHBA ka “informacion të besueshëm se forcat ruse mund të përdorin një sërë mjetesh për kontrollin e trazirave, përfshirë gaz lotsjellës të përzier me mjete kimike, që do të shkaktonin simptoma për të dobësuar dhe pamundësuar luftëtarët dhe civilët e ngujuar ukrainas në kuadër e fushatës agresive për të marrë qytetin Mariupol”

“Ne e ndajmë këtë informacion me Ukrainën dhe me partnerët e tjerë dhe jemi në bisedë të drejtpërdrejtë me partnerët për të provuar se çfarë ka ndodhur në të vërtetë”, u tha Blinken gazetarëve në Departamentin e Shtetit.

Sipas tij, ky është një shqetësim i vërtetë.

“Është një shqetësim që kemi pasur që para fillimit të agresionit. Mendoj se kam theksuar mundësinë që këto lloj armësh do të përdoren dhe është diçka në të cilën ne jemi shumë të fokusuar”, shtoi ai.

Një raport i pakonfirmuar nga një batalion ukrainas i vendosur në Mariupol pohoi se forcat ruse përmes përdorimit të një mjeti ajror pa pilot, vendosën një substancë helmuese mbi qytet. Ka pasur verifikime të pavarura të pretendimit.

Forcat ruse aktualisht po mbajnë nën rrethim qytetin.

Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara (OKB), të paktën 1.892 civilë janë vrarë dhe rreth 2.600 janë plagosur që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt, megjithatë shifra e vërtetë dyshohet se është shumë më e lartë.

Agjencia e OKB-së për Refugjatë (UNHCR) njofton se mbi 4.6 milionë ukrainasë kanë ikur jashtë vendit, si dhe miliona të tjerë janë zhvendosur brenda vendit.