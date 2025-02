SHBA nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë, thotë shefi i Pentagonit

Administrata e Presidentit Donald Trump nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë, tha sot Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth.

Duke folur me gazetarët në Gjermani, Hegseth tha gjithashtu se do të bënte presion ndaj aleatëve evropianë që të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes kur të takohet me ta këtë javë.

“Kontinenti evropian ka të drejtë të jetë i lirë nga çdo sulm, por duhet të jenë ata në fqinjësi që investojnë më shumë në këtë mbrojtje individuale dhe kolektive,” tha Hegseth.