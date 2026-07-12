ShBA: Ngushtica e Hormuzit është e hapur, Irani nuk e kontrollon atë

ShBA: Ngushtica e Hormuzit është e hapur, Irani nuk e kontrollon atë

Gjatë gjithë ditës, Irani ka këmbëngulur se Ngushtica e Hormuzit është mbyllur, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës po raportojnë të kundërtën.

Komanda Qendrore e ShBA-së i ka siguruar anijet se kalimi është i hapur për të gjithë ata që lëvizin ligjërisht nëpër rrugën ujore, raporton Sky News.

Në njoftimin e kësaj komande thuhet se forcat amerikane janë “të pozicionuara dhe të përgatitura” për t’u siguruar që anijet të lëvizin lirshëm.

“Irani nuk e kontrollon ngushticën. Trafiku është i rrjedhshëm”, thuhet në deklaratën e Komandës Qendrore të ShBA-së.

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