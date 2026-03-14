SHBA ngre flamurin në ambasadën në Venezuelë pas 7 vitesh
Flamuri amerikan u ngrit mbi ambasadën në Venezuelë për herë të parë në shtatë vjet, pas kapjes së udhëheqësit autoritar Nicolas Maduro nga SHBA dhe rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike.
“Një epokë e re ka filluar. Ne do të qëndrojmë me Venezuelën”, tha e Ngarkuara me Punë e SHBA-së Laura Dogu, diplomatja më e lartë e ambasadës.
Dogu deklaroi se ajo dhe ekipi i saj e ngritën flamurin “saktësisht shtatë vjet pasi u hoq” më 14 mars 2019, dy muaj pasi Karakasi i ndërpreu lidhjet për shkak të refuzimit të Uashingtonit për të njohur rizgjedhjen e gabuar të Maduros në vitin 2018.
Më herët këtë muaj, Shtetet e Bashkuara dhe Venezuela rivendosën marrëdhëniet diplomatike mes një shkrirjeje të shpejtë të marrëdhënieve që nga bastisja e forcave speciale amerikane në janar që la pa Maduron dhe gruan e tij të fluturonin për në New York për t’u gjykuar për akuzat e trafikimit të drogës.
Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, thotë se në fakt e drejton Venezuelën dhe kontrollon burimet e mëdha natyrore të vendit pas rrëzimit të Maduros.
Trump dhe udhëheqësja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ish-zëvendëse e Maduros, kanë nënshkruar marrëveshje për energjinë dhe minierat që hapin derën për investime private dhe qasjen e SHBA-së në ato që janë rezervat më të mëdha të naftës në botë.
Të premten, Rodriguez i kërkoi Trumpit të heqë plotësisht sanksionet e vendosura ndaj vendit të saj.
Ndryshe, që nga janari, Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar një embargo shtatëvjeçare të naftës ndaj Venezuelës dhe kanë lëshuar licenca që u lejojnë një grushti kompanish shumëkombëshe të operojnë në vend në kushte të caktuara.