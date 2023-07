SHBA ndryshon testet e shtetësisë – të bëhesh shtetas amerikan bëhet më e vështirë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndryshojnë testin për të marrë nënshtetësinë amerikane ndërsa kritikët thonë se kjo do ta bëjë më të vështirë për njerëzit që nuk aftësi të mira të gjuhës angleze. Testi është një nga hapat e fundit drejt marrjes së shtetësisë. I gjithë procesi zgjat disa muaj dhe është e nevojshme që personi të ketë një qëndrim të përhershëm ligjor në SHBA për disa vite përpara se të paraqesë aplikimin.

Testi u ndryshua më parë në vitin 2020 nën presidentin, Donald Trump, kur u zgjat dhe u bë më i vështirë, raporton AP.

Megjithatë, testi u kthye në formën e mëparshme – nga viti 2008 – me dekret të Joe Bidenit pasi ai u bë president.

Në muajin dhjetor, autoritetet amerikane treguan se testi duhej të përditësohej pas 15 vjetësh. Një version i ri pritet në fund të vitit të ardhshëm.

USCIS ka propozuar shtimin e një pjese gojore në testin e ri për të vlerësuar aftësitë rreth gjuhës angleze, transmeton Telegrafi.

Aktualisht aplikanti u përgjigjet vetëm me gojë pyetjeve personale, të cilave i është përgjigjur tashmë në testin me shkrim. Megjithatë, sipas rregullave të reja, oficeri i policisë do t’i tregonte aplikantit një foto dhe do t’i kërkonte të shpjegonte dhe ta përshkruante atë.

Një ndryshim tjetër i propozuar do të bënte pyetje në seksionin e historisë së SHBA-së me zgjedhje të shumëfishtë, në vend të formatit aktual të përgjigjeve të shkurtra me gojë.

Pyetjet për historinë e SHBA-së gjithashtu do të bëhen më të vështira.

Aktualisht, një aplikant duhet t’i përgjigjet saktë gjashtë nga 10 pyetjet për të kaluar. Këto 10 pyetje u zgjodhën nga një grup prej 100 pyetjesh. Aplikanti nuk e di se cilat 10 pyetje do të zgjidhen, por mund t’i shohë të gjitha 100 pyetjet paraprakisht.

“Kemi shumë studentë që janë refugjatë, që vijnë nga vendet e shkatërruara nga lufta, ku mund të mos kenë pasur mundësi të mbarojnë shkollimin ose të shkojnë fare në shkollë”, tha Mitchell Perot, koordinator për shtetësinë në Kolegjin San Diego.

Ajo tha se “është shumë më e vështirë të lexosh dhe të shkruash nëse nuk e di as gjuhën tënde amtare”.

Shërbimet e Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA-së njoftuan se ndryshimet e propozuara pasqyrojnë praktikat më të mira në hartimin e testeve dhe do të ndihmojnë në standardizimin e tyre.

Sipas ligjit federal, shumica e aplikantëve për shtetësi amerikane duhet të demonstrojnë njohuri të gjuhës angleze, duke përfshirë aftësinë për të folur, lexuar dhe shkruar, si dhe të demonstrojnë njohuri për historinë dhe qeverinë e SHBA-së.

Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht testin më të lehtë të shtetësisë në krahasim me vendet perëndimore, sipas Sarah Goodman, profesoreshë e shkencave politike në Universitetin e Kalifornisë, Irvine.

Sipas vlerësimeve aktuale, 96 për qind e aplikantëve në SHBA kalojnë testin e shtetësisë.

Në vitin fiskal 2022, më shumë se një milion njerëz u bënë shtetas amerikanë, një nga numrat më të lartë që nga viti 1907. /Telegrafi/

