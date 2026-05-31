SHBA ndalon një tjetër anije që tentoi të thyejë bllokadën ndaj Iranit
Ushtria amerikane ka ndaluar një anije tregtare që dyshohet se po përpiqej të hynte në një port iranian, duke shkelur bllokadën e vendosur nga Shtetet e Bashkuara, sipas një zyrtari amerikan.
Anija me flamur të Gambias, “Lian Star”, raportohet se ka injoruar disa paralajmërime nga forcat amerikane gjatë natës, ndërsa tentonte të lundronte drejt një porti në Iran. Sipas burimit, ndërhyrja është kryer nga avionë amerikanë në zonën e Gjirit të Omanit, ku anija është ndaluar pa u hipur nga forcat amerikane.
Zyrtari tha se mjeti lundrues është aktualisht i paaftësuar dhe ndodhet ende në ujërat e rajonit, ndërsa operacioni është zhvilluar në kuadër të masave për zbatimin e bllokadës detare ndaj Iranit.
Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare publike mbi incidentin.