SHBA ndalon një tjetër anije që tentoi të thyejë bllokadën ndaj Iranit

SHBA ndalon një tjetër anije që tentoi të thyejë bllokadën ndaj Iranit

Ushtria amerikane ka ndaluar një anije tregtare që dyshohet se po përpiqej të hynte në një port iranian, duke shkelur bllokadën e vendosur nga Shtetet e Bashkuara, sipas një zyrtari amerikan.

Kur'ban Bajram banner

Anija me flamur të Gambias, “Lian Star”, raportohet se ka injoruar disa paralajmërime nga forcat amerikane gjatë natës, ndërsa tentonte të lundronte drejt një porti në Iran. Sipas burimit, ndërhyrja është kryer nga avionë amerikanë në zonën e Gjirit të Omanit, ku anija është ndaluar pa u hipur nga forcat amerikane.

Zyrtari tha se mjeti lundrues është aktualisht i paaftësuar dhe ndodhet ende në ujërat e rajonit, ndërsa operacioni është zhvilluar në kuadër të masave për zbatimin e bllokadës detare ndaj Iranit.

Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare publike mbi incidentin.

MARKETING

Të ngjajshme

Prokuroria i cakton 30-ditë paraburgim për shoferin e “audisë” i cili goditi për vdekje 19-vjeçarin me motoçikletë

Prokuroria i cakton 30-ditë paraburgim për shoferin e “audisë” i cili goditi për vdekje 19-vjeçarin me motoçikletë

Protestuesit kundër agjencisë ICE përplasen me policinë jashtë një qendre ndalimi në New Jersey

Protestuesit kundër agjencisë ICE përplasen me policinë jashtë një qendre ndalimi në New Jersey

Trump: Irani ka dhënë garanci se nuk do të zhvillojë armë bërthamore

Trump: Irani ka dhënë garanci se nuk do të zhvillojë armë bërthamore

Irani thotë se rrëzoi një dron ushtarak amerikan mbi ujërat e tij territorial

Irani thotë se rrëzoi një dron ushtarak amerikan mbi ujërat e tij territorial

Rekord përgjimesh në RMV gjatë 2025! Nën vëzhgim 365 persona

Rekord përgjimesh në RMV gjatë 2025! Nën vëzhgim 365 persona

Trump dërgon kornizë të rishikuar paqeje për Iranin me “kushte më të ashpra”

Trump dërgon kornizë të rishikuar paqeje për Iranin me “kushte më të ashpra”