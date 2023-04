“SHBA mund të presë ndeshjet e Ligës së Kampionëve në vitin 2026”

Ndeshjet e Ligës së Kampionëve mund të mbahen në Shtetet e Bashkuara që në vitin 2026, sipas kreut të UEFA-s Aleksander Ceferin – edhe nëse kjo shkakton zemërim për tifozët në Evropë.

Do të përfaqësonte një vit të suksesshëm për futbollin në Shtetet e Bashkuara, me vendin që bashkë-organizon Kupën e Botës atë vit së bashku me Kanadanë dhe Meksikën.

Gara fitimprurëse e ekipeve elitare evropiane tashmë ka finale të planifikuara në Stamboll këtë vit, Londër në 2024 dhe Munih në 2025.

Duke folur në podcastin Men in Blazers, Ceferin tha se çdo gjë është e mundur pas kësaj dhe dukej se aludoi se finalja do të mbahej në Amerikë.

“Është e mundur (Liga e Kampionëve mund të jetë në SHBA)”, tha ai.

“Ne filluam të diskutonim për këtë, por po në atë vit është Kupa e Botës, në vitin 2024 është Euro, këtë vit është Stambolli, 2024 në Londër, 2025 në Mynih. Dhe pas kësaj le të shohim. Është e mundur, është e mundur”, shtoi Ceferin.

Ceferin tha se ai është tërhequr nga organizimi i lojërave në Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërblimeve financiare që ofrohen.

“Futbolli është jashtëzakonisht popullor në Shtetet e Bashkuara këto ditë”, shtoi ai.

“Amerikanët janë të gatshëm ta paguajnë këtë shumë për më të mirën dhe asgjë për më pak. Pra, ata do të ndjekin futbollin europian, ashtu siç e ndjekin NBA-në dashamirët e basketbollit në Europë”.

“Është një treg shumë i rëndësishëm, premtues për të ardhmen. Puna është se po i shesim shumë mirë të drejtat. Sponsorizimi është kaq-kaq për momentin nga SHBA, por këtu (në SHBA) komercializimi është krejtësisht i ndryshëm nga ai në Evropë. Ata [amerikanët] janë shumë më të talentuar për këtë se ne (evropianët)”.

“Tifozët do të mendojnë akoma në një farë mënyre, gjithçka ka të bëjë me paratë, dhe e përsëris mijëra herë, ne rishpërndajmë 97 për qind të parave. Sigurisht që të ardhurat tona janë të mëdha. Do të doja që ato të ishin shumë më shumë se tani”.

“Ajo që më tronditi në fakt është se finalet tona të Euro (2020), finalet e ekipit kombëtar të Evropës, u ndoqën nga më shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara sesa finalet e NBA. Ajo që më tronditi është se 30 ndeshje të Euros, çdo shikueshmëri ndeshje ishte një shikueshmëri Super Bowl. Kështu që mendoj se po ecim mirë’”.

Përveç organizimit të Kupës së Botës në vitin 2026, Shtetet e Bashkuara do të presin gjithashtu Kupën e Amerikës 2024, me ekipin e saj kombëtar që do të garojë në turne për të ndërtuar përvojën shumë të nevojshme përpara Kupës së Botës.

SHBA dhe Meksika po nisin gjithashtu një ofertë për të pritur Kupën e Botës për Femra 2027.

Shtetet e Bashkuara janë kampionët në fuqi që do të marrin pjesë në turneun e këtij viti në Australi dhe Zelandën e Re, i cili fillon në korrik.