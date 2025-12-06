SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë
Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar shitjen për Italinë të Raketave të Përbashkëta Ajër-Sipërfaqe me Rreze të Zgjeruar (JASSM-ER) dhe pajisjeve përkatëse për një kosto të vlerësuar prej 301 milionë dollarësh.
Agjencia Amerikane e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen ka njoftuar Kongresin për dritën jeshile.
Raketat prodhohen nga Lockheed Martin. Shitja e mundshme, sipas një deklarate nga Departamenti Amerikan i Shtetit, “do të mbështesë politikën e jashtme të SHBA-së dhe objektivat e sigurisë kombëtare duke rritur sigurinë e një aleati të NATO-s që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në Evropë”.
Për më tepër, theksohet se “do të përmirësojë aftësinë e Italisë për t’u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke ofruar sisteme të përparuara goditjesh me rreze të gjatë veprimi për përdorim në avionët luftarakë italianë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, F-35”.