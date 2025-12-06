SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar shitjen për Italinë të Raketave të Përbashkëta Ajër-Sipërfaqe me Rreze të Zgjeruar (JASSM-ER) dhe pajisjeve përkatëse për një kosto të vlerësuar prej 301 milionë dollarësh.

Agjencia Amerikane e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen ka njoftuar Kongresin për dritën jeshile.

Raketat prodhohen nga Lockheed Martin. Shitja e mundshme, sipas një deklarate nga Departamenti Amerikan i Shtetit, “do të mbështesë politikën e jashtme të SHBA-së dhe objektivat e sigurisë kombëtare duke rritur sigurinë e një aleati të NATO-s që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në Evropë”.

Për më tepër, theksohet se “do të përmirësojë aftësinë e Italisë për t’u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke ofruar sisteme të përparuara goditjesh me rreze të gjatë veprimi për përdorim në avionët luftarakë italianë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, F-35”.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së

Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së

Fidan: Ankaraja po punon për të çuar përpara planin e paqes në Gaza sa më parë

Fidan: Ankaraja po punon për të çuar përpara planin e paqes në Gaza sa më parë