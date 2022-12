SHBA me plan të ri për parandalimin e emigracionit të paligjshëm

Departamenti i Sigurisë së Brendshme të SHBA-së ka ndarë dokumentin i cili përfshin përgatitjet për shfuqizimin e ligjit që përshpejton procesin e dëbimit të emigrantëve të paligjshëm, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në faqen e internetit të Departamentit janë renditur në formën e pikave praktikat që do të zëvendësojnë ligjin e emërtuar “Title 42” që hyri në fuqi në periudhën e ish-presidentit Donald Trump dhe i cili planifikohet të hiqet javën e ardhshme.

Sipas dokumentit të ndarë nga Departamenti, pas praktikës që do të përfundojë më 21 dhjetor për pengimin e hyrjeve të paligjshme në vend do të aplikohen rrugë të tilla si rritja e personelit, transportit, mbështetjes mjekësore dhe të komplekseve për rritjen e efikasitetit në proceset kufitare si dhe shtrëngimin e praktikave si paraburgimet dhe ndjekjet penale.

Departamenti i Sigurisë së Brendshme për të parandaluar hyrjet ilegale do të përqendrohet në aktivitete të tilla si rritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në rajon, në forcimin e luftës kudër trafikantëve të drogës dhe qenieve njerëzore si dhe do të bashkëpunojë me partnerët federalë dhe ndërkombëtarë.

Sekretari i Sigurisë së Brendshme, Alejandro Mayorkas në deklaratën e tij më 13 dhjetor tha: “Të flas hapur. Me apo pa ‘Title 42’, ata që nuk mund të formojnë bazë ligjore për të qëndruar në SHBA do të dëbohen nga vendi”.

Përderisa administrata e Bidenit po përgatitet të shfuqizojë që nga 21 dhjetori ligjin e emërtuar “Title 42” që hyri në fuqi me arsyen e pandemisë së COVID-19 në periudhën e Trumpit për përshpejtimin e procesit për dëbimin e emigrantëve të paligjshëm, Departamenti i Sigurisë së Brendshme muajin e kaluar tha se pas përfundimit të praktikës nga kufiri i Meksikës mund të tentojnë kalimin nga 9 mijë deri në 14 mijë persona në ditë.

Gjykatësi rajonal në SHBA, Emmet Sullivan në muajin nëntor pretendoi se praktika kufitare e periudhës së Trumpit është “arbitrare dhe kapriçoze” dhe dha vendimin se duhet të shfuqizohet.