SHBA, mbi 1.500 zjarrfikës po luftojnë me zjarret në shtetin e Washingtonit

SHBA, mbi 1.500 zjarrfikës po luftojnë me zjarret në shtetin e Washingtonit

Qindra zjarrfikës po punojnë me turne të zgjatura për të kontrolluar zjarrin e kompleksit Spokane në shtetin amerikan të Washingtonit përpara se moti më i nxehtë dhe më i thatë të arrijë këtë fundjavë, transmeton Anadolu.

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Më shumë se 1.500 zjarrfikës nga 24 shtete po luftojnë me zjarrin, i cili ka dëmtuar ose shkatërruar rreth 850 struktura që nga e shtuna, raportoi sot NBC News.

Ndërsa temperaturat pritet të rriten pa parashikime të shiut, zyrtarët thonë se zjarri është zgjeruar me vetëm dy hektarë që nga e hëna ndërsa ekuipazhet forcojnë linjat e kontrollit.

“Megjithatë, progres i jashtëzakonshëm është bërë”, tha Tom Stokesberry, zëdhënës i ekipit të menaxhimit ndërinstitucional të Kalifornisë.

Rreth 67 mijë njerëz janë zhvendosur, pa asnjë vdekje të raportuar.

“Nëse linjat tona zgjasin gjatë fundjavës, mendoj se do të jemi në rrugën për të mos lëvizur më ky zjarr”, tha ai.

Që nga e mërkura, zjarret në Old Trails dhe Autumn Lane ishin të kontrolluara secila nga 13 për qind ndërsa zjarri i Fairview ishte 5 për qind i kontrolluar. Së bashku, ata kishin djegur 10.546 hektarë.

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