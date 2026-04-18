SHBA lejon përkohësisht shitjen e naftës ruse të depozituar në cisterna deri më 16 maj

Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ka lejuar një “licence të përgjithshme” që mundëson shitjen e përkohshme të naftës bruto dhe produkteve të saj nga Rusia, të cilat janë aktualisht të depozituara në cisterna.

Sipas vendimit, kjo leje vlen deri më 16 maj dhe përfshin vetëm ngarkesat që janë vendosur në cisterna përpara datës 17 prill.

Autoritetet amerikane e kanë paraqitur këtë masë si një hap teknik për të shmangur ndërprerjet në tregjet ndërkombëtare dhe për të menaxhuar furnizimet ekzistuese.

Licenca nuk përbën një lehtësim të përgjithshëm të sanksioneve ndaj Rusisë, por synon të adresojë situatat ku nafta është tashmë në tranzit ose e magazinuar, duke shmangur bllokimin e saj në zinxhirin global të furnizimit.

 

