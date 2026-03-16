SHBA lejon cisternat iraniane të kalojnë në Ngushticën e Hormuzit për të ruajtur furnizimin global
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent tha sot se SHBA-ja po lejon anijet cisternë iraniane të naftës të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit me qëllim ruajtjen e furnizimeve globale me naftë, transmeton Anadolu.
“Anijet iraniane kanë filluar të dalin dhe ne e kemi lejuar këtë të ndodhë për të furnizuar pjesën tjetër të botës”, tha Bessent për CNBC duke shtuar se anijet cisternë që furnizojnë Indinë e kishin kaluar tashmë dhe se besohet se disa anije kineze po kalojnë gjithashtu.
Bessent tha se administrata priste që trafiku i anijeve cisternë nëpër ngushticë të rritej më tej përpara se marina amerikane dhe forcat aleate të fillonin shoqërimin e anijeve tregtare nëpër kanalin ujor.
Ngushtica e Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive për transportin e rregullt tregtar që nga fillimi i marsit për shkak të sulmeve hakmarrëse iraniane ndërsa sulmet e SHBA-së dhe Izraelit vazhdojnë.
Rreth 20 milionë fuçi naftë kalojnë nëpër kanalin ujor çdo ditë dhe ndërprerjet kanë rritur çmimet globale të naftës, duke ngritur shqetësime lidhur me furnizimet me energji dhe çmimet e ushqimeve.