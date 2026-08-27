SHBA konfirmon ndërprerjen e bisedimeve me Iranin: Jo negociata pa angazhim domethënës
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha të enjten se SHBA-të dhe Irani nuk janë aktualisht të angazhuar në negociata.
“Nuk po zhvillohen negociata tani për tani dhe kjo do të vazhdojë derisa presidenti të ndiejë se ndoshta ata do të vijnë në tryezën e bisedimeve në një mënyrë kuptimplote. Ne nuk e kemi parë ende këtë”, tha Leavitt për Fox News.
Ajo tha se SHBA-të janë përqendruar në rritjen e presionit ekonomik mbi Iranin përmes një iniciative që Shtëpia e Bardhë e ka quajtur “Operacioni i Përjashtuar Ekonomik”. Leavitt tha gjithashtu se Presidenti Donald Trump “vazhdon të mbajë të gjitha opsionet në tryezë”.
“Kemi pasur Operacionin Epic Fury për të shkatërruar ushtrinë e tyre. Tani kemi Operacionin Economic Outcast për të shkatërruar ekonominë e tyre. Shtetet e Bashkuara në thelb po kontrollojnë Ngushticën e Hormuzit, e cila mbetet e hapur falë Presidentit Trump dhe ushtrisë së Shteteve të Bashkuara”, shtoi Leavitt.
SHBA-të dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor pas ndërmjetësimit nga Pakistani dhe Katari, por zbatimi i tij ka ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi Ngushticën e Hormuzit.
SHBA-të rifilluan sulmet ushtarake ndaj Iranit muajin e kaluar, me Teheranin që u përgjigj duke goditur asetet ushtarake amerikane në vendet arabe të lidhura me Uashingtonin.