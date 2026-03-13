SHBA ka dislokuar mbi 160 avionë cisternë për të mbështetur operacionet ajrore në Lindjen e Mesme
Më shumë se avionë 160 cisternë të ushtrisë amerikanë janë të stacionuar në CENTCOM dhe EUCOM për të mbështetur qindra avionë ushtarakë dy javë pas fillimit të operacionit “Furia Epike”, raporton Anadolu.
Sipas të dhënave që Anadolu ka përpiluar nga të dhënave të gjurmimit me burim të hapur, 17 avionë KC-46A “Pegasus” dhe 62 avionë KC-135 “Stratotanker” janë vërejtur pranë zonës së operacionit, në fushat ajrore të kontrolluara nga CENTCOM dhe në bazën ajrore “Diego Garcia”, ishulli më i madh në Arkipelagun Chagos që ka shërbyer si një bazë e përbashkët ushtarake Britani-SHBA që nga vitet 1970. Më shumë se 40 prej këtyre avionëve janë të vendosur në aeroportin “Ben Gurion” të Izraelit.
Rreth 36 KC-135 dhe një KC-46A janë të stacionuar në bazat në Evropën Jugore dhe Mesdhe, me shumë gjasa për të furnizuar me karburant avionët që vijnë nga Britania e Madhe.
Që kur Britania miratoi përdorimin e bazave të saj nga SHBA-ja, një numër i konsiderueshëm bombarduesish amerikanë kanë filluar të përdorin RAF Fairford të Britanisë, për bombardime në Iran. Pesëmbëdhjetë avionë tankerë KC-46A dhe 33 KC-135 janë vendosur në Britani, në bazën ajrore “Lajes”, Portugali, dhe në baza në Evropën Veriore, duke mbështetur bombarduesit me rreze të gjatë veprimi dhe duke furnizuar avionë që kalojnë tranzit nga SHBA-ja drejt Lindjes së Mesme.
Që nga dhjetori 2025, Forcat Ajrore të SHBA-së kanë flotën më të madhe të tankerëve në botë, me 396 tankerë KC-135 dhe 100 KC-46A. Sipas të dhënave të gjurmimit me burim të hapur, 75 për qind e flotës ka fluturuar në katër javët e mëparshme, duke treguar një ritëm të lartë operacional edhe para se të fillonin operacionet aktuale.
Një KC-135 i Forcave Ajrore të SHBA-së u rrëzua në perëndim të Irakut gjatë një operacioni të enjten, ku humbën jetën katër anëtarë të ekuipazhit ndërsa një tjetër tanker i përfshirë në incident u ul në mënyrë të sigurt, sipas ushtrisë amerikane.