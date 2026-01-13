SHBA-ja u bën thirrje qytetarëve amerikanë: Largohuni menjëherë nga Irani
Ambasada virtuale e SHBA-së për Iranin u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të hënën të largohen menjëherë nga vendi pa vonesë, ndërsa trazirat në të gjithë Iranin vazhdojnë të përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
“Largohu menjëherë nga Irani”, tha ambasada në një alarm sigurie, duke u bërë thirrje shtetasve të saj të planifikojnë largimin nga Irani pa ndihmën e qeverisë amerikane.
“Nëse nuk mund të largoheni, gjeni një vend të sigurt brenda banesës suaj ose në një ndërtesë tjetër të sigurt”, shtoi ajo.
Njoftimi u bëri thirrje qytetarëve amerikanë në Iran të presin ndërprerje të vazhdueshme të internetit, të planifikojnë mjete alternative komunikimi dhe “nëse është e sigurt të bëni këtë, të merrni në konsideratë largimin nga Irani me rrugë tokësore drejt Armenisë ose Turqisë”.
“Shtetasit e dyfishtë amerikano-iranianë duhet të largohen nga Irani me pasaporta iraniane”, tha ambasada virtuale e SHBA-së duke shtuar se qeveria iraniane nuk njeh shtetësi të dyfishtë dhe do t’i trajtojë shtetasit e dyfishtë vetëm si shtetas iranianë.
“Tregimi i një pasaporte amerikane ose demonstrimi i lidhjeve me SHBA-në mund të jetë arsye e mjaftueshme që autoritetet iraniane të ndalojnë dikë”, tha ambasada virtuale.
– Administrata e Trumpit shqyrton opsionet ushtarake ndaj Iranit
Të hënën, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një tarifë prej 25 për qind për “çdo dhe të gjitha” vendet që bëjnë biznes me Iranin, mes një goditjeje qeveritare ndaj demonstratave në rritje antiqeveritare.
Ndërsa Trumpi ka kërcënuar vazhdimisht të sulmojë Iranin nëse autoritetet atje përdorin forcë vdekjeprurëse për të shtypur protestat, ai ka shprehur gatishmërinë për të shqyrtuar mundësinë e diplomacisë me Teheranin.
Raportet treguan se Trumpi të hënën u informua mbi disa opsione për të vepruar kundër Iranit, përveç sulmeve ajrore ushtarake konvencionale.
CBS News raportoi se gama e gjerë e mjeteve ushtarake dhe të fshehta mund të përfshijë opsione operacionesh kibernetike dhe fushata psikologjike për të prishur strukturat komanduese iraniane, komunikimet dhe median e saj shtetërore.
Duke cituar dy zyrtarë të Pentagonit, transmetuesi tha se operacionet kibernetike dhe psikologjike mund të vendosen veçmas ose në të njëjtën kohë, megjithëse një vendim përfundimtar ende nuk është marrë. Ai raportoi se ekipi i sigurisë kombëtare i Trumpit pritet të diskutojë sot në Shtëpinë e Bardhë opsionet për Iranin.
Trumpi tha të dielën se administrata e tij po e monitoron nga afër situatën në Iran dhe po shqyrton “opsione shumë të forta” ndërsa numri i viktimave në protestat e vazhdueshme vazhdon të rritet.
“Ne do të marrim një vendim”, tha Trumpi duke shtuar se kishte marrë raporte çdo orë mbi Iranin, pa dhënë informacion se kur, ku ose si do të vepronte SHBA-ja.