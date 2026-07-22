SHBA-ja sulmon 3 lokacione në provincën Bushehr të Iranit
Forcat amerikane goditën tre lokacione në provincën jugperëndimore të Iranit, Bushehr, herët sot, përfshirë një zonë që pret një objekt kyç bërthamor, transmeton Anadolu.
Zëvendësguvernatori i Bushehrit për çështjet politike dhe të sigurisë, Ehsan Jahanian tha se u raportuan shpërthime në qarqet Bushehr dhe Dashti pas sulmeve, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve IRNA.
Jahanian tha se një nga sulmet kishte në shënjestër zonën rreth Khormojit, kryeqyteti i qarkut Dashti, dhe se sulmi me raketa nuk shkaktoi viktima.
Sulmet erdhën pasi SHBA-ja nisi raund të ri sulmesh anembanë Iranit sot herët, me mbrojtjen ajrore të aktivizuar rreth Teheranit dhe raportime për sulme në disa pjesë të vendit. Komanda Qendrore e SHBA-së tha të martën se kishte kryer natën e 11-të radhazi të sulmeve kundër Iranit.
SHBA-ja ka intensifikuar sulmet ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende në të gjithë rajonin.
Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani i nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor për t’i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën për një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.