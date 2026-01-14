SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

SHBA-ja shpallë degët e Vëllazërisë Muslimane si grupe terroriste

SHBA-ja të martën shpalli disa degë të Vëllazërisë Muslimane si organizata terroriste, si pjesë e axhendës së sigurisë kombëtare të presidentit Donald Trump, transmeton Anadolu.

“Si një hap i parë në mbështetje të angazhimit të presidentit Trump për të eliminuar aftësitë dhe operacionet e degëve të Vëllazërisë Muslimane që përbëjnë kërcënim për SHBA-në, siç përshkruhet në Urdhrin Ekzekutiv 14362, SHBA-ja po vendos përcaktime terroriste kundër degëve libaneze, jordaneze dhe egjiptiane të Vëllazërisë Muslimane”, tha sekretari i Shtetit, Marco Rubio në një deklaratë.

“Departamenti i Shtetit po e shpall Vëllazërinë Muslimane Libaneze si organizatë të huaj terroriste dhe një terrorist global të caktuar posaçërisht (SDGT) dhe udhëheqësin e grupit Muhammad Fawzi Taqqosh si një SDGT”, tha Rubio.

Duke argumentuar se “Departamenti i Thesarit po e shpall Vëllazërinë Muslimane Egjiptiane dhe Vëllazërinë Muslimane Jordaneze si SDGT për ofrimin e mbështetjes materiale për Hamasin”, Rubio tha se ky veprim pasqyron “veprimet fillestare të një përpjekjeje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të penguar dhunën dhe destabilizimin e degëve të Vëllazërisë Muslimane kudo që ndodhen”.

“SHBA-ja do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për t’i privuar këto degë të Vëllazërisë Muslimane nga burimet për t’u angazhuar në ose për të mbështetur terrorizmin”, shtoi ai.

Departamenti i Thesarit në një deklaratë të veçantë tha se masa synon grupin për shkak se mbështeti organizatat “militante” në rajon.

MARKETING

Të ngjajshme

Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

Ish-avokatit të shtetit Fehmi Stafas i zgjatet paraburgimi për 30 ditë

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Kryediplomati turk dhe homologu iranian diskutuan mbi hapat për uljen e tensioneve rajonale

Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Tetë ditë paraburgim për personin i cili theu derën e ambasadës bullgare në Shkup

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Izraeli kryen sulme të reja në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Raportohet për mbi 2.500 të vdekur në protestat në Iran

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën

Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën