SHBA-ja pezullon shitjen e armëve prej 14 miliardë dollarësh në Tajvan për shkak të luftës me Iranin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) njoftuan të enjten se po ndërpresin shitjen e armëve prej 14 miliardë dollarësh në Tajvan për shkak të luftës me Iranin, sipas raporteve të medias, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një seance dëgjimore të Nënkomitetit të Mbrojtjes për Buxhetet e Senatit në Washington, sekretari në detyrë i Marinës, Hung Cao shpjegoi vendimin e tij, duke këmbëngulur se ushtria amerikane ka ende shumë raketa dhe interceptorë, edhe pse shqyrtimi rritet mbi raportet për pakësimin e rezervave të municioneve.
“Tani për tani, po bëjmë një pauzë për t’u siguruar që kemi municionet që na nevojiten për ‘Furinë Epike’, të cilat i kemi me bollëk”, u tha Cao anëtarëve të komitetit. “Ne thjesht po sigurohemi që i kemi të gjitha, por pastaj shitjet ushtarake të huaja do të vazhdojnë kur administrata ta konsiderojë të nevojshme”, shtoi ai.
Cao tha se miratimi përfundimtar i shitjes së armëve do të varet nga sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth dhe sekretari i Shtetit, Marco Rubio. Megjithatë, komentet e tij duket se bien ndesh me arsyen e presidentit Donald Trump për pauzën, në të cilën ai tregoi se mund të shtyjë shitjen e armëve në Tajvan si një “kartë negociuese” me Kinën.
“Nuk e kam miratuar ende. Do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha Trump për “Fox News” duke theksuar: “Mund ta bëj. Mund të mos e bëj”. Presidenti amerikan u tha gazetarëve pas një udhëtimi në Kinë se e diskutoi temën me presidentin kinez, Xi Jinping “me shumë detaje” përpara se të thoshte se do të “marrë një vendim gjatë periudhës së ardhshme mjaft të shkurtër”.
Sipas raporteve të medias, SHBA-ja për dekada kanë respektuar gjashtë garancitë, një sërë prej gjashtë parimesh të politikës së jashtme që udhëheqin marrëdhëniet SHBA-Tajvan të zbatuara në vitin 1982 gjatë administratës së presidentit Ronald Reagan, me garancinë e dytë që përcakton që SHBA-ja të mos konsultohet me Kinën për shitjen e armëve në Tajvan.
Pavarësisht sigurimeve të Cao-s se SHBA-ja ka municione të mjaftueshme, raportet tregojnë se ushtria amerikane ka shpenzuar mijëra raketa që nga fillimi i luftës së Iranit më 28 shkurt, duke përdorur gati gjysmën e raketave lundruese me rreze të gjatë veprimi në rezervat e Pentagonit dhe duke varfëruar rezervat e saj të raketave lundruese “Tomahawk”, raketave interceptuese “Patriot”, raketave “Precision Strike” dhe raketave tokësore ATACMS.
Shtëpia e Bardhë planifikon t’i kërkojë Kongresit një shumë të raportuar prej 80 miliardë deri në 100 miliardë dollarësh në financim shtesë për luftën në Iran, me një sasi të konsiderueshme të kësaj shume të destinuar për të mbushur armët e kushtueshme dhe të sofistikuara që janë shteruar gjatë luftimeve.
I vetmi lehtësim është se që nga prilli, lufta është shndërruar në një armëpushim të tensionuar, me përdorim dukshëm më të pakët të municioneve. Hegseth ka hedhur poshtë shqetësimet për rezervat e tendosura, duke akuzuar median dhe disa ligjvënës për ekzagjerim të çështjes.
“Para së gjithash, çështja e municioneve është ekzagjeruar në mënyrë të pamend dhe të padobishme”, u tha ai ligjvënësve javën e kaluar duke thënë: “Ne e dimë saktësisht se çfarë kemi. Ne kemi shumë nga ajo që na nevojitet”.
Në mes të luftës në Iran, Tajvani i ka kërkuar administratës së Trumpit të vazhdojë shitjet e armëve si një mjet për të parandaluar agresionin ushtarak nga Kina.
“Nëse duam të parandalojmë një luftë, mendoj se është më mirë që Tajvani të jetë i fortë, i aftë të mbrohet dhe për këtë arsye ne duhet të jemi në gjendje të sigurojmë, të blejmë armët që na nevojiten për të pasur mbrojtje më të fortë”, deklaroi përfaqësuesi i Tajvanit në SHBA, Alexander Yui.