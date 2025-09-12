SHBA-ja pezullon dialogun strategjik me Kosovën

SHBA-ja pezullon dialogun strategjik me Kosovën

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka njoftuar të premten se SHBA ka pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun strategjik me Kosovën. Referuar deklaratës së Ambasadës veprimet dhe deklaratat e fundit nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti kanë paraqitur sfida për progresin e bërë gjatë shumë viteve.

Në postimin e Ambasadës amerikane në Prishtinë thuhet se ShBA-të kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar Dialogun Strategjik të planifikuar me Kosovën për shkak të siç thonë të shqetësimeve në lidhje me veprimet e qeverisë në detyrë që kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta.

“Ne mbetemi të përkushtuar për të çuar përpara interesat e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe popullit të Kosovës. Marrëdhënia jonë me Kosovën bazohet në një qëllim të përbashkët: forcimin e paqes dhe stabilitetit si bazë për prosperitet të ndërsjellë ekonomik. Fatkeqësisht, veprimet dhe deklaratat e fundit nga kryeministri në detyrë Kurti kanë paraqitur sfida për progresin e bërë gjatë shumë viteve”, thuhet në deklaratë.

Në deklaratë tutje thuhet se dialogu strategjik kishte për qëllim forcimin e lidhjeve ekonomike dhe diplomatike në dobi të popullit amerikan dhe atij të Kosovës.

“Shpresojmë të ndjekim përpjekje të tilla në të ardhmen kur të jetë e përshtatshme. Ne e dimë se ky është një qëllim i prioritizuar nga populli i Kosovës”, thuhet në deklaratë

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM publikon edhe katër emra të kandidatëve për kryetar komunash

LSDM publikon edhe katër emra të kandidatëve për kryetar komunash

Tensione në PE pas refuzimit për të mbajtur një minutë heshtje për aktivistin e vrarë amerikan Kirk

Tensione në PE pas refuzimit për të mbajtur një minutë heshtje për aktivistin e vrarë amerikan Kirk

Koreja e Veriut ekzekuton njerëzit që shikojnë filma të huaj, zbulon OKB

Koreja e Veriut ekzekuton njerëzit që shikojnë filma të huaj, zbulon OKB

Presidenti Begaj mandaton kryeministrin Rama për krijimin e qeverisë së re

Presidenti Begaj mandaton kryeministrin Rama për krijimin e qeverisë së re

James Rubin thotë se do të jetë dëshmitar në mbrojtjen e Thaçit

James Rubin thotë se do të jetë dëshmitar në mbrojtjen e Thaçit

Mexhiti prezantoi vizionin për arsimin parashkollor në Çair

Mexhiti prezantoi vizionin për arsimin parashkollor në Çair