SHBA-ja paralajmëron shtetasit në Lindjen e Mesme për anulime fluturimesh për shkak të rrezikut të përshkallëzimit
Ambasada e SHBA-së në Izrael ka paralajmëruar shtetasit amerikanë në Lindjen e Mesme për anulime të mundshme të fluturimeve, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime, mes rrezikut për përshkallëzim të mëtejshëm, transmeton Anadolu.
“Për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme, situata e sigurisë mbetet komplekse, me mundësi për përshkallëzim të paparashikuar. Objektet diplomatike të SHBA-së, përfshirë ato jashtë Lindjes së Mesme, kanë qenë objektiva të sulmeve”, thuhet në njoftimin këshillues të ambasadës.
“Irani dhe grupet që mbështesin Iranin mund të vënë në shënjestër interesa të tjera të SHBA-së jashtë vendit ose lokacione të lidhura me SHBA-në dhe amerikanët në mbarë botën, përfshirë bizneset amerikane dhe institucione të tjera”, shtoi ambasada.
Ambasada gjithashtu u bëri thirrje shtetasve amerikanë që udhëtojnë drejt ose nga rajoni të qëndrojnë të informuar për operacionet e aeroporteve dhe kompanive ajrore.
Paralajmërimi erdhi pasi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane kishin filluar goditjet ndaj objektivave të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Iran.
Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit kanë mbetur të larta që nga fillimi i luftës me goditjet ndaj Iranit në fund të shkurtit.
Një marrëveshje kornizë u nënshkrua në qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit.
SHBA-ja nisi në korrik një fushatë bombardimesh dyjavore dhe rivendosi një bllokadë detare pas mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticë.