SHBA-ja ngre akuza të reja ndaj Maduros dhe bashkëshortes së tij për torturim të amerikanëve

SHBA-ja ngre akuza të reja ndaj Maduros dhe bashkëshortes së tij për torturim të amerikanëve

Prokurorët amerikanë po ngrenë akuza të reja ndaj ish-presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores, për torturim të shtetasve amerikanë të mbajtur në paraburgim nga qeveria venezuelase, raportoi media Efecto Cocuyo, duke cituar CNN-in, transmeton Anadolu.

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Akuzat lidhen me ndalimin e paligjshëm dhe torturimin e pretenduar të më shumë se dhjetë shtetasve amerikanë në burgjet venezuelase gjatë 13 viteve të qeverisjes së Maduros.

Pretendimet përfshijnë mbytjen me ujë, goditjet elektrike, kërcënimet për sulm seksual, përdorimin e drogave që ndikojnë në gjendjen mendore dhe izolimin e zgjatur.

Washingtoni ka akuzuar më herët autoritetet venezuelase për ndalimin e paligjshëm të shtetasve amerikanë dhe përdorimin e disa të ndaluarve si mjet presioni në negociatat me SHBA-në.

Mes të ndaluarve ishin edhe drejtues të Citgo-s, degës me bazë në SHBA të kompanisë shtetërore të naftës së Venezuelës. Gjashtë drejtues u arrestuan në vitin 2017 dhe u mbajtën për vite me radhë, përpara se të liroheshin në kuadër të një shkëmbimi të të burgosurve në vitin 2022.

Maduro dhe Flores u kapën nga forcat amerikane në Karakas më 3 janar dhe u transferuan në Nju-Jork, ku vijojnë të jenë në paraburgim federal.

Çifti përballet me akuza federale në SHBA lidhur me trafikimin e pretenduar të drogës dhe vepra penale që lidhen me armët. Të dy janë deklaruar të pafajshëm.

Akuzat e reja do t’i shtohen çështjes penale ekzistuese ndaj liderit venezuelas dhe bashkëshortes së tij. Autoritetet amerikane nuk e kanë bërë publike listën e plotë të viktimave të pretenduara apo të gjitha detajet e akuzave të reja.

Flores pritet të paraqitet të enjten në gjykatën federale në Manhatan, ku avokatët e saj po kërkojnë lirimin e saj nga paraburgimi për arsye shëndetësore.

Mbrojtja e saj ka propozuar që ajo të qëndrojë në arrest shtëpiak nën mbikëqyrje, ndërsa merr trajtim mjekësor. Prokurorët kundërshtojnë kërkesën, duke përmendur ndër të tjera rrezikun e arratisjes dhe mundësinë e frikësimit të dëshmitarëve.

Maduro dhe Flores pritet të dalin në gjyq në Nju-Jork për akuzat ekzistuese më 1 qershor 2027.

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