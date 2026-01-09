SHBA-ja mirëpret armëpushimin e përkohshëm në lagjet e Halepit
SHBA-ja ka “mirëpritur ngrohtësisht” një armëpushim të përkohshëm të arritur sot herët në Halep të Sirisë pas tërheqjes së grupit terrorist PKK/YPG që vepron nën emrin SDF, transmeton Anadolu.
Tom Barrack, i dërguari amerikan për Sirinë, tha në kompaninë e mediave sociale X se SHBA-ja “mirëpret ngrohtësisht armëpushimin e përkohshëm të arritur mbrëmë” në lagjet Ashrafiyeh dhe Sheikh Maqsoud, duke e përshkruar atë si një pauzë kritike të bërë të mundur nëpërmjet bashkëpunimit midis palëve rivale.
Barrack tha se armëpushimi ishte rezultat i “përmbajtjes dhe vullnetit të mirë” dhe shprehu shpresë se koordinimi i vazhdueshëm do të çonte në një qetësi më të qëndrueshme.
Ai e përshkroi armëpushimin si një hap fillestar drejt stabilitetit më të gjerë, duke thënë se synon të udhëheqë komunitetet e larmishme të Sirisë “në një autostradë të vetme të përbashkët drejt sigurisë, përfshirjes dhe paqes së qëndrueshme”, ndërsa pranoi se sfidat vazhdojnë.
Barrack tha se SHBA-ja po punon intensivisht për të zgjatur armëpushimin përtej afatit të tij të orës 9 të mëngjesit dhe për të ruajtur atë që ai e përshkroi si “ky armëpushim dhe fryma e mirëkuptimit”.
Ushtria siriane bombardoi pozicionet e SDF-së në Halep në shenjë hakmarrjeje për sulmet që vranë të paktën nëntë civilë dhe plagosën dhjetëra të tjerë.
Më 10 mars 2025, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet thanë se në muajt e kaluar, SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes. Qeveria ka intensifikuar përpjekjet për të ruajtur sigurinë në të gjithë vendin që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, pas 24 vitesh në pushtet.