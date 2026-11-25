SHBA-ja me tarifa të reja ndaj Kinës, BE-së dhe partnerëve tregtarë
SHBA-ja po përgatitet të vendosë tarifa të reja për Kinën, Bashkimin Evropian dhe 12 partnerë të tjerë tregtarë që në janar, raportuan sot mediat amerikane, duke cituar një zyrtar të lartë të administratës, transmeton Anadolu.
Detyrimet e propozuara rrjedhin nga një hetim disamujor nga Zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së mbi subvencionet e huaja dhe kreditë e favorshme, njoftuan CNN dhe Bloomberg. Washingtoni argumenton se praktika të tilla nxisin kapacitetin e tepërt të prodhimit dhe dëmtojnë prodhuesit amerikanë, tha zyrtari për mediat.
Kina përballet me normën më të lartë të propozuar të tarifës prej 20 për qind midis 14 ekonomive të shënjestruara, me detyrime që potencialisht do të rriten në 40 për qind nëse negociatat dypalëshe tregtare dështojnë, tha zyrtari i lartë.
Importet nga BE-ja do të përballen me tarifë prej 15 për qind sipas një marrëveshjeje ekzistuese tregtare me Washingtonin, që potencialisht do të rritet në 20 për qind, raportoi Bloomberg. Propozimi do të përjashtojë energjinë, produktet farmaceutike, disa çipa gjysmëpërçues dhe produktet ushqimore që nuk mund të rriten lehtësisht në SHBA.
Tarifat e reja nuk do t’u shtohen detyrimeve ekzistuese mbi çelikun, aluminin dhe automjetet.
Nën drejtimin e presidentit Donald Trump, Washingtoni ka përdorur gjithnjë e më shumë tarifat si mjet ekonomik dhe diplomatik për të kërkuar lëshime tregtare, për të kundërshtuar atë që i konsideron subvencione shtetërore të padrejta dhe për të ushtruar presion mbi qeveritë e huaja mbi objektiva më të gjera politike.