SHBA-ja këshillon shtetasit e saj të rishqyrtojnë kryerjen e Haxhit të këtij viti për shkak të tensioneve rajonale
MARKETING
Ambasada e SHBA-së në Arabinë Saudite këshilloi amerikanët të martën të rishqyrtojnë kryerjen e Haxhit këtë vit, për shkak të përshkallëzimit rajonal, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Sipas paralajmërimit të udhëtimit për Arabinë Saudite, dhe për shkak të situatës së vazhdueshme të sigurisë dhe ndërprerjeve të herëpashershme të udhëtimeve, këshillojmë rishqyrtimin e pjesëmarrjes në Haxh këtë vit”, tha ambasada.
“Duke filluar nga 18 prilli, personat që përpiqen të hyjnë në Meka do të duhet të tregojnë një leje për Haxh, një kartë qëndrimi të lëshuar nga Meka, ose një leje pune të vlefshme për Mekën. Mbajtësit e vizave të tjera duhet të largohen nga Meka para 18 prillit”, shtoi ajo.
Pelegrinazhi i Haxhit është shtylla e pestë e besimit islam – një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë myslimanët, nëse kanë mundësi financiare, të paktën një herë në jetën e tyre.
Ambasada gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të rishqyrtojnë udhëtimin drejt Arabisë Saudite.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë goditur Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke prekur tregjet globale dhe trafikun ajror.