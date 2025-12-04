SHBA-ja këshillon qytetarët e saj të largohen nga Venezuela “menjëherë”

Departamenti i Shtetit i SHBA-së ka rilëshuar paralajmërimin e tij më të lartë për udhëtimet drejt Venezuelës, duke këshilluar përsëri të gjithë qytetarët amerikanë dhe banorët e përhershëm ligjorë të largohen nga vendi “menjëherë”, transmeton Anadolu.

Këshillimi i Nivelit 4 “Mos udhëtoni” – i cili ishte lëshuar për herë të parë në maj dhe u rinovua pa ndryshime pas një rishikimi të plotë – paralajmëron për rreziqe të rënda, përfshirë arrestime të padrejta, tortura, terrorizëm, rrëmbime, zbatimin arbitrar të ligjeve, krim të dhunshëm, trazira civile dhe kolapsin e sistemit shëndetësor të Venezuelës.

“Të gjithë qytetarët amerikanë dhe Banorët e Përhershëm Ligjorë në Venezuelë këshillohen fuqimisht të largohen menjëherë”, thuhet në këshillim.

Paralajmërimi rikujton se SHBA-ja ka tërhequr gjithë stafin diplomatik nga Karakas, kryeqyteti i vendit të Amerikës së Jugut, në vitin 2019, duke lënë qeverinë pa shërbime konsullore emergjente apo rutinore.

“Çdokush me shtetësi amerikane ose ndonjë status tjetër rezidentësh amerikanë në Venezuelë duhet të largohet menjëherë nga vendi, përfshirë ata që udhëtojnë me pasaportë venezuelase ose të huaj. Mos udhëtoni për asnjë arsye drejt Venezuelës”, thuhet në deklaratë.

Këshillimi gjithashtu përmend mungesa të rënda të karburantit, energjisë elektrike, ujit, barnave dhe materialeve mjekësore në gjithë vendin.

Megjithëse këshillon amerikanët të mos udhëtojnë, Departamenti i Shtetit jep masa paraprake për këdo që vendos të hyjë në Venezuelë ose nuk mund të largohet menjëherë. Rekomandimet përfshijnë përgatitjen e një testamenti, krijimin e një protokolli komunikimi me familjen, angazhimin e sigurisë private dhe blerjen e sigurimit për evakuim mjekësor.

“Nuk ka mënyrë të sigurt për të udhëtuar në Venezuelë”, përfundon këshillimi.

