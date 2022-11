SHBA-ja kërkon ta mbajë Rusinë të zënë me Ukrainën

Kievi, i cili merr para, armë dhe mbështetje strategjike nga Perëndimi, mund ta mbajë për një kohë të gjatë siç është situatën. Rezultati është një ngecje në vend e zgjatur për vite, me gjithnjë e më shumë njerëz që vdesin çdo ditë.

Shkruan: Melih ALTINOK, Ankara

Pas shpërthimit të urës strategjike të Krimesë, të quajtur dhe Ura e Kerçit, e cila lidh Rusinë me Krimenë, Moska e vuri menjëherë në shenjë Kievin. Ajo ka kërcënuar se do të vijnë sulme më të ashpra. Po shtohet frika se sulmi i Ukrainës mbi një urë civile në përdorim ka për të hapur rrugën që Rusia në mënyrë të ngjashme t’i vë në objektiv civilët. Kjo po e shndërron këtë metodë brutale në një instrument të ligjshëm në luftë.

Më e tmerrshmja është sigurisht përmbushja e kërcënimit të presidentit rus, Vladimir Putin, për ta goditur Ukrainën me armë bërthamore taktike. Presidenti amerikan, Joe Biden, tha se Putin-i nuk po luan për përdorimin e armëve kimike, biologjike ose bërthamore taktike, sepse paraqitja e ushtrisë së tij është nënvlerësuar së tepërmi. Ai u shpreh se kërcënimi i Putin-it mund të çojë te rreziku më i madh që prej krizës së raketave kubane. “Ne nuk jemi ndeshur me perspektivën e Armagedonit që nga Kennedy dhe kriza e raketave kubane.” tha ai. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, deklaroi se i marrin seriozisht fjalët dhe kërcënimet e Putin-it, duke thënë se “ai nuk po bën shaka”.

Pra, si merr përgjigje nga Perëndimi një lëvizje e këtillë prej Putin-it?

Një zyrtar i lartë i NATO-s, duke folur për gazetën gjermane “Bild”, tha se nëse Putin-i shtyp butonin, ka për t’u vënë një bllokadë tregtare që do ta sjellë Rusinë te izolimi i plotë. Sipas planit, do të ketë një embargo të plotë për gazin dhe naftën ruse. Kjo do të thotë që ekonomia ruse t’i largohet tërësisht botës perëndimore. Ata do duhet të gjejnë blerës për lëndët e tyre të papërpunuara. Në një rast të tillë, derisa Rusia pritet t’i afrohet më tepër Kinës dhe Indisë, parashikohet që këto vende të veprojnë ndryshe për shkak të sanksioneve. Nico Lange, i Unionit Kristiandemokrat (CDU) të Gjermanisë, në shërbim prej 2019-tës si shef i shtabit të ministres federale të Mbrojtjes, Annegret Kramp-Karrenbauer, tha se, nëse Putin-i përdor armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara mund të nisin një sulm kibernetik, me objektiv rrjete të mëdha të komunikimit, si shërbimi telefonik dhe interneti.

Të gjithë komentuesit dhe zyrtarët pajtohen se SHBA-ja dhe vendet perëndimore nuk do t’i përgjigjen me armë bërthamore sulmit bërthamor të Rusisë. Por, pasojat e embargos kundër Rusisë janë të qarta. Ato i kthehen Europës si ngushtim i energjisë dhe inflacion. Veprime të tilla, si sulmet kibernetike dhe sabotimi i komunikimeve, do të përballen me të njëjtin nivel hakmarrjeje nga Moska.

Prandaj, tani për tani nuk duket të ketë një pengesë serioze që ta frenojë Putin-in. Sulmet terroriste, si i Urës së Kerçit, nuk mjaftojnë për tërheqjen prej katër rajoneve që e deklaruan autonominë me referendum, veçanërisht prej Krimesë.

Kievi, i cili merr para, armë dhe mbështetje strategjike nga Perëndimi, mund ta mbajë për një kohë të gjatë siç është situatën. Rezultati është një ngecje në vend e zgjatur për vite, me gjithnjë e më shumë njerëz që vdesin çdo ditë.

Cila është atëherë rrugëdalja e tanishme?

Thirrja e Rusisë në tavolinën e paqes në shkëmbim të mbylljes së debatit për anëtarësimin në NATO të Ukrainës. Kësisoj, Putin-i, i cili u përpoq fort ta bindte popullin rus për kërcënimin e NATO-s, do të mbetej pa një kartë të fortë kritike për ta vazhduar luftën.

Nuk duket të ketë të ngjarë teknikisht dhe politikisht që Ukraina të bëhet anëtare e NATO-s dhe, për shumë arsye, si vota e mundshme e Hungarisë.

Veç kësaj, pa ombrellën e NATO-s, SHBA-ja dhe Perëndimi mund t’i sigurojnë të gjitha llojet e mbështetjes ushtarake dhe politike për Ukrainën. Për momentin, asgjë nuk ua lidh duart.

Kur do ta kuptojnë administrata e Kievit dhe njerëzit e gatshëm për të paguar aq shumë për një objektiv të parealizueshëm se administrata e Biden-it nuk ka për të rrezikuar NATO-n për Ukrainën?

Ata kurrë nuk mendojnë se pse Rusia, me energjinë e saj të izoluar në lindje të Ukrainës, do të merrej me SHBA-në? Dhe, çfarë fiton aparati i luftës i Shteteve të Bashkuara nga vuajtja e popullit ukrainas për një objektiv të tillë? (Dailysabah)

Përktheu:

Bujar M. Hoxha