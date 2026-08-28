SHBA-ja kërkon pronësinë e aksioneve në naftën e Venezuelës
Administrata Trump po negocion me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për të siguruar një pjesë pronësie në burimet e naftës së vendit të Amerikës së Jugut, sipas dy zyrtarëve amerikanë të cituar nga media amerikane të enjten, transmeton Anadolu.
Diskutimet përfshijnë më shumë se një duzinë fushash nafte produktive me rreth 90 miliardë fuçi rezerva të provuara, në vend të të gjitha 300 miliardë fuçive rezerva të provuara të naftës së Venezuelës, sipas faqes së lajmeve Axios.
Axios tha se marrëveshja e mundshme “historike” mund të dyfishojë rezervat e naftës së SHBA-së duke i dhënë Washingtonit akses në rreth 300 miliardë fuçi rezerva të provuara të Venezuelës. “Ta quash këtë marrëveshje të madhe do të ishte një nënvlerësim. Është masive”, i tha një nga zyrtarët medias.
SHBA-ja do të marrë një pjesë në pronësi të fushave, ndërsa kompanitë private, përfshirë firmat amerikane, do t’i zhvillojnë ato dhe do të gjenerojnë të ardhura shtesë nga nafta për qeverinë venezueliane.
Negociatat po drejtohen nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio dhe Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ndërsa zëvendësshefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller, është gjithashtu i përfshirë, tha raporti.
Administrata po kërkon të theksojë se marrëveshja do t’i sillte dobi popullit venezuelian mes shqetësimeve se Rodriguez mund të përballet me akuza për dhënien e burimeve natyrore të vendit SHBA-së, sipas Axios.
Koha e saktë për një marrëveshje përfundimtare mbetet e paqartë. Sekretari i Energjisë i SHBA-së, Chris Wright, pritet të udhëtojë për në Venezuelë javën e ardhshme për të diskutuar mënyrat se si kompanitë amerikane mund të rrisin prodhimin e naftës në vend.
Marrëveshja e mundshme vjen ndërsa furnizimet globale me naftë janë ndërprerë nga luftërat në Iran dhe Ukrainë, duke kontribuar në çmime më të larta. Rezerva Strategjike e Naftës e SHBA-së ka rënë gjithashtu në nivelin e saj më të ulët në katër dekada.
Venezuela mban rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë, por industria e saj e naftës ka vuajtur nga vite të tëra investimesh të pamjaftueshme, keqmenaxhimi dhe rënieje të prodhimit.
Administrata Trump e ka bërë rritjen e aksesit të SHBA-së në naftën venezueliane një element kyç të politikës së saj më të gjerë të energjisë dhe politikës së jashtme ndaj Hemisferës Perëndimore.
Administrata tha se synon të “sigurojë të ardhmen energjetike të Hemisferës Perëndimore për brezat që do të vijnë”, duke lehtësuar njëkohësisht presionet e çmimeve të shkaktuara nga lufta në Iran.
Bisedimet e fundit mbështeten në përpjekjet më të gjera të Washingtonit për të rindërtuar sektorin e naftës në Venezuelë pas kapjes së Presidentit Nicolas Maduro nga SHBA-të në janar.
Që atëherë, administrata ka mbështetur një qeveri të përkohshme të udhëhequr nga Rodriguez, ndërsa ka shtyrë për një përfshirje më të madhe të SHBA-së në industrinë energjetike të vendit.