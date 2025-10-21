SHBA-ja kërkon mbylljen e misionit të OKB-së në Kosovë, e akuzon për harxhim të kotë të burimeve
SHBA-ja kritikoi ashpër Misionin e OKB-së në Kosovë (UNMIK), duke i kërkuar Këshillit të Sigurimit të OKB-së të fillojë mbylljen e tij, duke e quajtur misionin “shpenzues kot” dhe jo më relevant, transmeton Anadolu.
“Qëllimi përfundimtar i një misioni paqeruajtës duhet të jetë mundësimi i kushteve që eliminojnë nevojën për misionin”, tha ambasadori Jeff Bartos, përfaqësues i SHBA-së për menaxhimin dhe reformën e OKB-së, duke argumentuar se Kosova nuk përballet më me një krizë sigurie që justifikon praninë e UNMIK-ut.
Ai argumentoi se “nuk ka krizë sigurie në Kosovë dhe se UNMIK-u nuk ka më rol në qeverisjen e Kosovës”, duke thënë se “ka ardhur koha për të tërhequr misionin”.
Bartos tha se Washingtoni njeh kontributet e kaluara të UNMIK-ut, por theksoi se misioni është bërë joefikas.
“Realiteti është se UNMIK-u është një mision paqeruajtës i fryrë pa paqeruajtës”, tha ai, duke argumentuar se 81 për qind e buxhetit të misionit financon pagat e stafit dhe aktivitetet mbështetëse që organizatat e tjera mund të marrin përsipër.
Duke i quajtur takimet aktuale për Kosovën “performative”, Bartos tha se ato “dëmtojnë institucionin” dhe shterojnë burimet nga krizat urgjente globale.
“Këto takime të shpeshta performative për UNMIK-un janë të kota dhe zvogëlojnë punën e rëndësishme që duhet të bëjë ky këshill”, pohoi ai.
– SHBA-ja i kërkon Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet
Bartos tha më tej se misioni po kalon një rishikim të personelit, por paralajmëroi kundër përpjekjeve për të justifikuar vazhdimin e tij.
“Siç e kemi thënë vazhdimisht, Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të identifikuar dhe eliminuar shpenzimet e panevojshme dhe të kota në Kombet e Bashkuara”, tha ai.
SHBA-ja i kërkoi Këshillit të Sigurimit të rishikojë mandatin e UNMIK-ut dhe të zhvendosë përgjegjësitë diku tjetër, ndërsa ushtrojnë presion mbi Kosovën dhe fqinjën e saj Serbinë për të ulur tensionet.
“Shtetet e Bashkuara u bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë të punojnë për të ulur tensionet, për t’u përmbajtur nga masat përshkallëzuese dhe për të ndërtuar paqe dhe stabilitet midis tyre me qëllimin përfundimtar të njohjes së ndërsjellë”, tha Bartos.
Që nga marrja e detyrës në janar, administrata e presidentit Donald Trump ka ndërmarrë hapa që SHBA-ja të tërheqë fondet nga institucionet kryesore ndërkombëtare, veçanërisht OKB-ja dhe agjencitë e saj. Ajo shpesh ka përmendur shpërdorimin dhe abuzimin si arsye, pa ofruar prova.