SHBA-ja: Kemi vepruar në angazhim të plotë me Turqinë lidhur me zhvillimet në Siri

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) deklaruan se kanë vepruar në angazhim të plotë me Türkiyen për zhvillimet në Siri dhe se këto kanë pasur efekte konstruktive, transmeton Anadolu.

Një zyrtar i lartë amerikan bëri deklarata për gazetarët me kusht që emri i tij të jetë anonim.

Duke u shprehur se nën dritën e zhvillimeve në Siri, fokusi kryesor është te një “Siri e re” dhe largimi nga regjimi i Asadit, zyrtari theksoi se të gjithë duhet të bëjnë përpjekje intensive për një Siri më të mirë.

Zyrtari vuri në dukje se Türkiye dhe SHBA-ja vepruan në angazhim të plotë në këtë proces.

Në këtë kuadër zyrtari tha se sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës (CIA), Bill Burns dhe sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, kanë zhvilluar takime me homologët e tyre turq dhe tha se këto takime kanë pasur efekte konstruktive.

Ndërsa lidhur me marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), zyrtari tha se është e qartë se grupi do të luajë një rol të rëndësishëm në procesin e tranzicionit në Siri.

Duke u shprehur se marrëdhëniet e SHBA-së me HTS-në do të kryhen në një mënyrë të përshtatshme dhe duke i dhënë përparësi “interesave amerikane”, zyrtari theksoi se është e rëndësishme se si do të shndërrohen në veprim retorikat e zyrtarëve të HTS-së.

