SHBA-ja ka “ri-drejtuar” 100 anije tregtare nga Ngushtica e Hormuzit
SHBA-ja ka bërë të ditur se deri më tani ka ri-drejtuar 100 anije tregtare dhe ka çaktivizuar katër të tjera për të zbatuar bllokadën e presidentit amerikan, Donald Trump, ndaj anijeve që udhëtojnë drejt dhe nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Gjatë gjashtë javëve të fundit, më shumë se 15 mijë ushtarë të forcave tokësore, të marinës, detare dhe ajrore kanë ri-drejtuar 100 anije, kanë çaktivizuar katër dhe kanë lejuar kalimin e 26 anijeve me ndihma humanitare”, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në rrjetin social amerikan X.
CENTCOM tha se forcat amerikane nisën zbatimin e bllokadës më 13 prill ndaj anijeve tregtare që hyjnë dhe dalin nga portet iraniane, duke theksuar se bllokada “po zbatohet ndaj anijeve të të gjitha vendeve që hyjnë ose largohen nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit”.
Nga atje njoftuan se më shumë 200 avionë dhe anije luftarake amerikane po marrin pjesë në zbatimin e bllokadës amerikane, përfshirë grupin goditës të aeroplanmbajtëses Abraham Lincoln, grupin goditës të aeroplanmbajtëses George H. W. Bush, grupin amfib Tripoli dhe Njësinë e 31-të Ekspedicionare të Marinës, si dhe disa destrojerë me raketa të drejtuara.
“Pjesëtarët tanë të shërbimit po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Ata kanë qenë shumë efektivë në zbatimin e misionit me saktësi dhe profesionalizëm, duke mos lejuar asnjë tregti drejt dhe nga portet iraniane, gjë që e ka ngushtuar ekonomikisht Iranin”, tha admirali Brad Cooper, komandant i CENTCOM-it.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërsulme nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të siguronin një marrëveshje afatgjate. Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një afat të pacaktuar, por ruajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes kësaj rruge strategjike ujore.