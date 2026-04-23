SHBA-ja informon Izraelin se armëpushimi me Iranin do “të skadojë të dielën”
SHBA-ja e ka informuar Izraelin se armëpushimi i zgjatur së fundmi me Iranin do të skadojë të dielën, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se zyrtarë amerikanë i kanë përcjellë Tel Avivit se afati i caktuar nga presidenti amerikan Donald Trump për Teheranin pritet të përfundojë brenda pak ditësh.
Duke cituar një burim diplomatik anonim, transmetuesi tha se Trumpi synon të arrijë mirëkuptime me Iranin në vend që të angazhohet në negociata pa afat.
Burime izraelite thanë se një përparim deri të dielën duket i pamundur. Ato përshkruan atë që e quajtën “konfuzion” në qasjen e SHBA-së, duke theksuar se kohët e fundit po mësojnë për lëvizjet e Trumpit përmes raportimeve mediatike dhe postimeve të tij në rrjetet sociale.
Dje, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha për “Fox News” se armëpushimi mund të zgjasë nga tre deri në pesë ditë, ndërsa një burim izraelit tha se situata mbetet e paqartë dhe varet kryesisht nga vendimet e Trumpit.
Të martën, Trumpi njoftoi zgjatjen e armëpushimit me Iranin pas një kërkese nga Pakistani, duke theksuar se do të mbetet në fuqi derisa Teherani të paraqesë atë që ai e përshkroi si një “propozim të unifikuar”.
Përplasjet në rajon janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të përbashkëta ndaj Iranit. Në përgjigje, Teherani reagoi me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Pakistani priti bisedime mes Washingtonit dhe Teheranit më 11-12 prill, pasi ndërmjetësoi armëpushimin më 8 prill. Përpjekjet për një raund tjetër negociatash janë në zhvillim, megjithëse pasiguria mbetet.