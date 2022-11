SHBA-ja i kërkon sërish Kosovës shtyrjen e afatit për targa, i quan akte kriminale djegiet e veturave në veri

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier, i ka cilësuar si akte frikacake dhe kriminale djegien e veturave me targa RKS në veri.

Përmes një postimi në Twitter, ai edhe njëherë i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës që ta shtyjë afatin për konvertimin e targave.

Tutje, ambasadori amerikan ka thënë se SHBA-ja “dënon djegien ose shkatërrimin e pronës dhe çdo përpjekje për të frikësuar ata që kanë ose synojnë të marrin targa të veturës RKS sipas ligjit të Kosovës. Këto janë vepra frikacake dhe kriminale”.

Ai ka ripërsëritur kërkesën e SHBA-së është që zbatimi i vendimit për të konvertuar targat ilegale në RKS të shtyhet për 12 muaj, ndërsa ka pohuar se Kosova ka të drejtë ta zbatojë ndryshimin e targave.

“Ne ritheksojmë kërkesën tonë për një zgjatje të plotë të periudhës së zbatimit në mënyrë që tabelat RKS të mund të vendosen gjatë 12 muajve duke pohuar se Kosova ka të drejtë ta zbatojë këtë ndryshim”, ka shkruar Hovenier.

The U.S. condemns burning or destroying property and any effort to intimidate those with or intending to obtain RKS car plates under Kosovan law. These are cowardly and criminal acts. 1/2

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) November 2, 2022