SHBA-ja i kërkon Izraelit të pastrojë mbeturinat në Gaza pas më shumë se 2 vitesh luftë

SHBA-ja i ka kërkuar Izraelit të marrë përgjegjësinë për pastrimin e mbeturinave masive në Rripin e Gazës pas më shumë se dy vitesh sulme ndaj enklavës, përfshirë shkatërrimin nga sulmet ajrore dhe buldozerët e blinduar, raportoi e përditshmja izraelite “Yedioth Ahronoth”, transmeton Anadolu.

Gazeta, duke cituar një burim të lartë politik, tha se Izraeli ka rënë dakord me kërkesën e SHBA-së “për momentin”, por do të fillojë duke pastruar mbeturinat në një lagje të vetme pilot në Rafah. Projekti fillestar pritet të kushtojë dhjetëra deri në qindra miliona shekel.

Sipas raportit, Washingtoni pret që Izraeli të largojë përfundimisht rrënojat në të gjithë enklavën, një detyrë që mund të zgjasë me vite dhe të kushtojë më shumë se 1 miliard dollarë. Aktorët arabë dhe ndërkombëtarë deri më tani kanë refuzuar të financojnë përpjekjen për heqjen e mbeturinave, tha gazeta.

“Gaza është varrosur nën 68 milionë tonë mbeturina”, raportoi këtë javë “The Wall Street Journal”, duke përmendur shkatërrime të përhapura në të gjithë enklavën.

Programi i Zhvillimit i OKB-së vlerëson se rrënojat peshojnë sa 186 ndërtesa Empire State.

Lufta gjenocidale e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë më shumë se 70.300 palestinezë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze.

