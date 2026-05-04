SHBA-ja i dorëzon Pakistanit anijen e sekuestruar iraniane dhe ekuipazhin për riatdhesim

Një anije e kapur nga SHBA-ja pasi u përpoq të shkelte një bllokadë në portet iraniane është transferuar në Pakistan për riatdhesim në Iran së bashku me ekuipazhin e saj, raportoi të dielën media amerikane, duke cituar Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.

“Sot, forcat amerikane përfunduan transferimin e 22 anëtarëve të ekuipazhit të M/V Touska në Pakistan për riatdhesim”, citoi transmetuesi ABC News zëdhënësin e CENTCOM, kapiten Tim Hawkins.

Hawkins shtoi se gjashtë pasagjerë të tjerë ishin transferuar tashmë në një vend rajonal për riatdhesim. Media shtetërore iraniane raportoi se gjashtë individët ishin anëtarë të familjeve të disa anëtarëve të ekuipazhit.

CENTCOM-i nuk iu përgjigj kërkesës për konfirmim. Autoritetet pakistaneze dhe iraniane gjithashtu nuk e kanë konfirmuar raportin.

Forcat detare amerikane kapën anijen “Touska” më 19 prill në Gjirin e Omanit pasi thuhet se refuzoi të zbatonte udhëzimet e bllokadës.

