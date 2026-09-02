SHBA-ja godet 2 cisterna iraniane qeveritare
Ushtria amerikane goditi të martën dy cisterna qeveritare iraniane, si pjesë e një vale më të gjerë sulmesh ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Sulmet shënuan herën e parë që SHBA-ja ka shënjestruar cisterna iraniane në hakmarrje ndaj sulmeve kundër anijeve në Ngushticën e Hormuzit, dhe jo për të parandaluar shkeljet e një bllokade detare amerikane, njoftoi Axios.
Një zyrtar amerikan tha se operacioni ishte pjesë e një politike të re “cisternë për cisternë”, të miratuar nga Presidenti Donald Trump për të frenuar sulmet iraniane ndaj cisternave që kalojnë nëpër rrugën strategjike ujore.
Zyrtarët amerikanë thanë se të martën u goditën rreth 100 objektiva, përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), sistemet e radarëve, kapacitetet për vendosjen e minave, objektet e komunikimit, lëshuesit e raketave të lundrimit kundër anijeve dhe lëshuesit e dronëve sulmues.
Dy cisternat iraniane ishin ankoruar në brigjet e Iranit, në veri të vijës së bllokadës detare amerikane. Zyrtarët thanë se dronët amerikanë lëshuan raketa që goditën dhomat e motorëve të tyre.
Irani u kundërpërgjigj duke lëshuar rreth 25 raketa balistike, por zyrtarët amerikanë thanë se vetëm gjysma arritën në hapësirën ajrore të Jordanisë. Dhjetë u interceptuan, ndërsa tri ranë pa shkaktuar viktima.
Irani lëshoi gjithashtu rreth dy duzina dronësh ndaj bazave amerikane në Bahrein, shumica e të cilëve u interceptuan. Raketat balistike dhe dronët u lëshuan gjithashtu ndaj bazave amerikane në Kuvajt, ndërsa dy dronë që shënjestronin një bazë amerikane në Erbil të Irakut u interceptuan.
Shtëpia e Bardhë dhe Komanda Qendrore e SHBA-së thanë se sulmet u kryen në përgjigje të sulmeve të fundit të tentuara nga IRGC-ja ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe sulmeve ndaj bazave amerikane në rajon.
Një zyrtar amerikan i tha Axios se sulmet dobësuan kapacitetet e Iranit dhe “blenë të paktën një muaj” me nivele më të ulëta kërcënimi për anijet tregtare.
Pavarësisht shkëmbimeve të zjarrit, forcat amerikane vazhduan të udhëheqin anijet përmes rrugës ujore. Rreth 40 anije që transportonin miliona fuçi naftë kaluan nëpër ngushticë të martën, sipas një zyrtari amerikan.
Zëdhënësi i CENTCOM-it, kapiteni Tim Hawkins, tha: “Jemi në dijeni të raportimeve, të cilat kanë origjinën nga mediat shtetërore iraniane. Ushtria amerikane nuk shënjestron kurrë civilët, ndryshe nga IRGC-ja”.
Një zyrtar amerikan shtoi se “iranianët jo vetëm që kanë humbur kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit, por kanë humbur edhe kontrollin mbi konfliktin. Sot nuk arritën asgjë”.