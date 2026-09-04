SHBA-ja fundos anijen që dyshohet se mbështeste operacionet e trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor

SHBA-ja fundos anijen që dyshohet se mbështeste operacionet e trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor

Ushtria amerikane ka ndaluar dhe ka fundosur një anije që dyshohet se përdorej për të mbështetur trafikimin e drogës në det nga një organizatë kriminale ekuadoriane, transmeton Anadolu.

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Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM) tha se kjo anije, “stacion lundrues furnizimi me karburant”, përdorej për të mbështetur operacionet e paligjshme në ujërat ndërkombëtare të Paqësorit Lindor.

“Informacionet e inteligjencës konfirmuan se anija operonte në mbështetje të organizatës së dhunshme narko-terroriste Los Choneros. Forca Luftarake Bregdetare 24 u nis nga USS San Antonio (LPD 17), ndaloi anijen, hipi në bord, e kontrolloi dhe e siguroi atë pa incidente”, tha SOUTHCOM.

Komanda amerikane tha se personat e larguar nga anija do t’u dorëzohen në mënyrë të sigurt autoriteteve ekuadoriane dhe shtoi se forcat amerikane e fundosën anijen.

“Departamenti i Mbrojtjes dhe A3C (Koalicioni i Amerikave Kundër Karteleve) mbeten të palëkundur në misionin e tyre për të mposhtur narko-terroristët në Hemisferën Perëndimore dhe për të mbrojtur atdheun tonë”, shtoi SOUTHCOM.

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