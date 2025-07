SHBA-ja dhe Kina përballen me njëra-tjetrën për luftën Rusi-Ukrainë

Në takimin e Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Kinës të ndalojë nxitjen e agresionit të Rusisë në Ukrainë, ndërsa Pekini akuzoi Uashingtonin se po përpiqet të zhvendosë fajin dhe të nxisë konfrontimin, sipas “Reuters”.

Ambasadorja në detyrë e SHBA-së në OKB, Dorothy Shea, u bëri thirrje të gjitha vendeve, duke përmendur konkretisht Kinën, të ndalojnë eksportet e mallrave me përdorim të dyfishtë në Rusi – të cilat Uashingtoni thotë se kontribuojnë në bazën industriale të luftës të Rusisë dhe mundësojnë sulmet e saj me dronë dhe raketa ndaj Ukrainës.

“Pretendimi i Pekinit se ka zbatuar kontrolle të rrepta të eksportit ndaj mallrave me përdorim të dyfishtë bie ndesh me komponentët e prodhuar në Kinë për dronët, armët dhe automjetet që Rusia po përdor kundër Ukrainës”, tha Shea në takimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së me 15 anëtarë për rrugën drejt përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë.

“Kina nuk e filloi luftën në Ukrainë, nuk është palë në konflikt, nuk ka ofruar kurrë armë vdekjeprurëse dhe gjithmonë ka kontrolluar në mënyrë strikte materialet me përdorim të dyfishtë, përfshirë eksportin e dronëve”, u përgjigj zëvendësambasadori i Kinës në OKB, Geng Shuang.

“Ne i bëjmë thirrje SHBA-së të ndalojë së hedhuri fajin për çështjen e Ukrainës dhe të ndalojë së krijuari konfrontim dhe në vend të kësaj të luajë një rol më konstruktiv në promovimin e armëpushimit dhe bisedimeve të paqes”, shtoi ai.

“Reuters” raportoi të mërkurën se motorët e prodhuar në Kinë po dërgohen – në fshehtësi nëpërmjet kompanive fasadë – te një prodhues shtetëror dronësh në Rusi, të etiketuar si “njësi industriale frigoriferike” për të shmangur zbulimin pas sanksioneve perëndimore.

MARKETING